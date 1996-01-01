В ДВФО новый полпред

Президент России Владимир ПУТИН назначил нового полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе. Им стал теперь уже бывший заместитель главы МВД РФ Олег САФОНОВ. Должность полпреда на Дальнем Востоке стала вакантной в сентябре после назначения занимавшего этот пост Камиля ИСХАКОВА заместителем министра регионального развития.

Олег Сафонов в МВД курировал работу "криминального блока", в том числе Департамент уголовного розыска. 47-летний Сафонов был назначен на должность заместителя министра внутренних дел РФ в ноябре 2006 г., до этого работал аудитором в Счетной палате РФ.