www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.62 р. 100 JPY: 61.24 р.
EUR: 78.2 р. 10 CNY: 98.77 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

На Дальнем Востоке уже есть первый проект

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, 100% дочерняя компания ОАО "Дальневосточная энергетическая компания") и Датское агентство по охране окружающей среды (ДАООС) подписали дополнительное соглашение к Договору на покупку единиц сокращенных выбросов парниковых газов.

Как сообщила пресс-служба ДГК, согласно вновь подписанному документу датская сторона приобретет по более высокой, чем предполагалось ранее, цене сокращенные в результате реализации совместного проекта по переводу на газ двух котлов Амурской ТЭЦ-1 выбросы. Цена покупки увеличена с 5 евро до 5,1 евро за 1 тонну.

Таким образом, общая сумма, которую вложит ДАООС в реконструкцию электростанции ОАО "ДГК" в Хабаровском крае, составит 5,1 млн евро. По условиям проекта Дании будет зачтен 1 млн тонн сокращенных выбросов.

Конечный срок вступления в силу договора между ОАО "ДГК" и ДАООС продлен до 31 декабря текущего года. К этому времени должны быть разрешены все важные формальности по его регистрации в Правительстве РФ, в международном Наблюдательном комитете по надзору за исполнением ПСО и в уполномоченном органе Дании, говорится в сообщении.

Договор на покупку единиц сокращенных выбросов парниковых газов был заключен 28 июня 2005 г. между ОАО "Хабаровскэнерго" и Датским агентством по охране окружающей среды. Договор предусматривал использование экономических механизмов Киотского протокола - участие сторон в проекте совместного осуществления (ПСО).

По договору дальневосточные энергетики должны были произвести на средства датских инвесторов реконструкцию двух котлоагрегатов Амурской ТЭЦ-1 с переводом их на природный газ, в результате чего электростанция сократит вредные для атмосферы выбросы с 2008 до 2012 г. (в зачетный период) на 1 млн тонн. Сокращенные выбросы в окружающую среду покупались (шли в зачет) Датским агентством по охране окружающей среды.

Осуществление проекта длительный период откладывалось из-за неопределенности механизмов реализации ПСО в России. 28 мая 2007 г. было принято постановление Правительства РФ "О порядке утверждения и проверки хода реализации проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата".

ОАО "Хабаровскэнерго" в результате структурной реформы электроэнергетики 31 декабря 2006 г. завершило операционную деятельность. Все теплосетевые и генерирующие активы энергокомпании, в том числе и Амурская ТЭЦ-1, вошли в ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", которое начало действовать с 1 января 2007 г.

28 июня 2007 г. Датское министерство по охране окружающей среды передало ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" права и обязанности по договору на покупку единиц сокращенных выбросов парниковых газов, заключенному ранее с ОАО "Хабаровскэнерго".

ПСО по Амурской ТЭЦ-1 ОАО "ДГК" - один из двух проектов в РАО "ЕЭС России", которые полностью готовы к реализации и законтрактованы зарубежными инвесторами.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru