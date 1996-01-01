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На Дальнем Востоке уже есть первый проект
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, 100% дочерняя компания ОАО "Дальневосточная энергетическая компания") и Датское агентство по охране окружающей среды (ДАООС) подписали дополнительное соглашение к Договору на покупку единиц сокращенных выбросов парниковых газов.
Как сообщила пресс-служба ДГК, согласно вновь подписанному документу датская сторона приобретет по более высокой, чем предполагалось ранее, цене сокращенные в результате реализации совместного проекта по переводу на газ двух котлов Амурской ТЭЦ-1 выбросы. Цена покупки увеличена с 5 евро до 5,1 евро за 1 тонну.
Таким образом, общая сумма, которую вложит ДАООС в реконструкцию электростанции ОАО "ДГК" в Хабаровском крае, составит 5,1 млн евро. По условиям проекта Дании будет зачтен 1 млн тонн сокращенных выбросов.
Конечный срок вступления в силу договора между ОАО "ДГК" и ДАООС продлен до 31 декабря текущего года. К этому времени должны быть разрешены все важные формальности по его регистрации в Правительстве РФ, в международном Наблюдательном комитете по надзору за исполнением ПСО и в уполномоченном органе Дании, говорится в сообщении.
Договор на покупку единиц сокращенных выбросов парниковых газов был заключен 28 июня 2005 г. между ОАО "Хабаровскэнерго" и Датским агентством по охране окружающей среды. Договор предусматривал использование экономических механизмов Киотского протокола - участие сторон в проекте совместного осуществления (ПСО).
По договору дальневосточные энергетики должны были произвести на средства датских инвесторов реконструкцию двух котлоагрегатов Амурской ТЭЦ-1 с переводом их на природный газ, в результате чего электростанция сократит вредные для атмосферы выбросы с 2008 до 2012 г. (в зачетный период) на 1 млн тонн. Сокращенные выбросы в окружающую среду покупались (шли в зачет) Датским агентством по охране окружающей среды.
Осуществление проекта длительный период откладывалось из-за неопределенности механизмов реализации ПСО в России. 28 мая 2007 г. было принято постановление Правительства РФ "О порядке утверждения и проверки хода реализации проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата".
ОАО "Хабаровскэнерго" в результате структурной реформы электроэнергетики 31 декабря 2006 г. завершило операционную деятельность. Все теплосетевые и генерирующие активы энергокомпании, в том числе и Амурская ТЭЦ-1, вошли в ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", которое начало действовать с 1 января 2007 г.
28 июня 2007 г. Датское министерство по охране окружающей среды передало ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" права и обязанности по договору на покупку единиц сокращенных выбросов парниковых газов, заключенному ранее с ОАО "Хабаровскэнерго".
ПСО по Амурской ТЭЦ-1 ОАО "ДГК" - один из двух проектов в РАО "ЕЭС России", которые полностью готовы к реализации и законтрактованы зарубежными инвесторами.
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