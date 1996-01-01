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Деньги из углекислого газа
РАО "ЕЭС России" рассчитывает привлечь порядка 350 млн евро в реконструкцию электростанций, в том числе и на Дальнем Востоке, за счет механизмов Киотского протокола.
О возможностях, которые дает этот документ, и о том, как их использовать, Андрей ГОРЬКОВ, генеральный директор Некоммерческой инвестиционной экологической организации "Энергетический углеродный фонд", учрежденной РАО, рассказал на семинаре Клуба региональной журналистики.
Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата был подписан в 1997 г. По условиям протокола, он мог вступить в силу только после ратификации странами, на долю которых приходится 55% выбросов парниковых газов. Поскольку США отказались от ратификации, от решения России зависело, вступит ли Киотский протокол в силу во всем мире. В начале 2005 г. Россия ратифицировала этот документ, и в этом же году началась практическая работа по реализации положений протокола. Его главная цель - снизить выбросы парниковых газов во всем мире по сравнению с уровнем 1990 г. Наибольший удельный вес среди парниковых газов имеет СО2 - углекислый газ. По общепринятой оценке, в 1990 г. суммарные выбросы на территории России составили 3 млрд т СО2, в том числе выбросы энергетики - примерно 750 млн т.
- Киотский протокол состоит из двух частей: первая - обязательства, вторая - так называемые механизмы. Если говорить об обязательствах, то для многих развитых стран установлены количественные ограничения по выбросам парниковых газов, а вот России предписано сохранить свои выбросы на уровне 1990 г. Кроме того, каждая страна обязана создать национальную систему оценки выбросов парниковых газов, реестр углеродных единиц, ежегодно направлять отчеты в комитет при ООН и пр. Если страна выполняет все обязательства, она может быть допущена к механизмам, которые дают возможность привлекать дополнительные инвестиции в развитие промышленности.
- Российские показатели по выбросам парниковых газов позволяют нам использовать механизмы Киотского протокола?
- Безусловно. Объем выбросов парниковых газов по сравнению с 1990 г. снизился на 36%, и ни для кого не секрет, что причиной явился спад производства, который наблюдался в нашей стране в 90-х и в самом начале 2000-х. Если же говорить о РАО "ЕЭС России", мы сделали прогноз выбросов парниковых газов до 2020 г., исходя из планов развития энергетики. Недавно Правительство РФ утвердило схему размещения генерирующих мощностей, где прописано два варианта развития. Первый - достаточно консервативный, второй предусматривает более высокие темпы роста экономики и потребления электроэнергии. Но ни в том, ни в другом случае РАО "ЕЭС России" не превысит уровень выбросов 1990 г. к концу срока действия Киотского протокола, то есть к 2012 г. Если исходить из первого, консервативного варианта, этот уровень будет преодолен в 2020 г., при более динамичном развитии - в 2017 г. Что касается нынешнего состояния дел, пока мы наблюдаем снижение выбросов парниковых газов в абсолютном значении, несмотря на то, что потребление растет и загрузка наших станций с каждым месяцем увеличивается. Причина в том, что сегодня рост производства электроэнергии происходит за счет более современных энергетических установок.
Таким образом, у нашей страны и у РАО "ЕЭС России" в частности, есть хорошая возможность получить инвестиции в обмен на квоты. Сразу оговорюсь, что сегодня в РФ создана нормативная база, которая позволяет реализовать только один механизм Киотского протокола - проекты совместного осуществления.
- Как работает этот механизм?
- Допустим, на каком-то российском предприятии реализуется инвестиционный проект, который направлен на сокращение выбросов парниковых газов. Предприятие готовит документацию, которая показывает, каким образом и насколько планируется уменьшить выбросы, и после экспертизы этой документации международными организациями проект регистрируется в Правительстве РФ. В результате предприятие получает право продать квоты, определенные в документации, любой иностранной компании, которая имеет такую потребность. В качестве потенциальных покупателей мы рассматриваем в первую очередь страны Евросоюза. Стоимость квот по проектам совместного осуществления составляет порядка 7-8 евро за одну тонну СО2. Много это или мало? Если сделать усредненный расчет, то полученные средства могут составить от 5 до 20% от стоимости проекта. Во многих случаях эти деньги позволят реализовать более экологически чистый проект, чем без применения механизмов Киотского протокола. Срок действия документа - с 2008 по 2012 год, но для того, чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставляет протокол, необходимо готовить сделки уже сейчас. На сегодняшний день РАО "ЕЭС России" разработало около 40 проектов совместного осуществления - надеемся, что до конца года они пройдут регистрацию в Правительстве РФ.
- Что представляют собой проекты РАО "ЕЭС России", заявленные в Киотской программе?
- Их можно разделить на несколько основных групп. Первая связана с повышением КПД наших электростанций, сокращением удельных расходов топлива на выработку электрической и тепловой энергии. Прежде всего, речь идет о переводе электростанций, которые используют природный газ, с традиционной паросиловой установки на парогазовую. Вторую группу составляют проекты, направленные на развитие малой гидроэнергетики (в основном они локализуются в районе Северного Кавказа). Каждый проект подразумевает строительство или реконструкцию нескольких мини-ГЭС (мощностью от 200 кВт до 5-10 мВт). Третий тип - это проекты по обновлению систем теплоснабжения городов. За счет реконструкции тепломагистралей и центральных тепловых пунктов возможно существенное сокращение потерь тепловой энергии. Думаю, что такие проекты появятся и в других отраслях промышленности, в том числе в ЖКХ. Наконец, четвертая группа связана с переводом электростанций с угля на природный газ, как более экологически чистое топливо (в частности, такие проекты реализуются в Хабаровском крае и Амурской области). Это становится возможным благодаря строительству новых газопроводов по программе развития регионов. Добавлю, что ориентировочные сроки ввода установок в эксплуатацию по всем заявленным проектам - 2008-2010 гг.
- Могут ли использоваться в подобных проектах нетрадиционные источники энергии?
- Разумеется, такие проекты есть, но их немного. К большому сожалению, доля нетрадиционных источников в электроэнергетике России составляет менее 1%, и первые серьезные проекты в этой области стали появляться только в последние 2-3 года. Сегодня рассматриваются возможности использования энергии ветра, солнца, приливов, кроме того, на Камчатке, в Ставропольском и Краснодарском краях хорошие перспективы для создания геотермальных станций.
- Какие средства планирует привлечь РАО "ЕЭС России" в результате реализации проектов совместного осуществления по Киотскому протоколу?
- Суммарное сокращение выбросов предполагается в объеме около 50 млн т СО2, соответственно это позволит привлечь порядка 350 млн евро в реконструкцию российских электростанций (при увеличении цены на квоты сумма возрастет). Причем деньги будут направлены целевым образом на реализацию конкретных экологических проектов, которые, к сожалению, сегодня финансируются по остаточному принципу. 350 млн. евро - это примерно 4% от стоимости всей инвестиционной программы РАО "ЕЭС России" (в этой программе помимо "киотских" есть и другие проекты).
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