Депутаты ЗС Приморья были щедры на пособия и штрафы

Депутаты 4-го созыва краевого Законодательного собрания отметили первую годовщину своей работы. На очередной, октябрьской сессии они щедро, хотя и в первом чтении, увеличили детские пособия, помощь ветеранам, а также суммы штрафов за правонарушения, предусмотренные краевым Административным кодексом.

Недостаточным сочли народные избранники предложение краевой администрации увеличить базовый размер ежемесячного детского пособия на 20 руб. Пособие это предназначается родителям детей в возрасте от полутора до 16 лет и составляет сегодня 120-130 руб. Депутаты проголосовали за свой вариант законопроекта о внесении изменений в статью 7 Закона Приморского края "О защите прав ребенка в Приморском крае". Согласно ему для 83 тыс. приморских семей сумма пособия должна быть увеличена до 200 руб. На финансирование законопроекта потребуется более 286 млн руб. бюджетных средств.

Втрое решили депутаты увеличить выплаты матерям-одиночкам, которых в Приморье более 10 тыс. Если закон будет принят сразу во 2-м и 3-м чтениях, то итоговая сумма ежемесячного пособия на ребенка составит в Приморье, в зависимости от районного коэффициента, 360(1,2) или 390(1,3) руб. Краевому бюджету это обойдется более чем в 57 млн руб.

В первом чтении был также принят депутатами проект закона Приморского края "О краевой целевой программе "Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" на 2008-2012 годы". Планируется, что объем его финансирования за счет бюджетов всех уровней составит 171,2 млн руб., из которых более 121 млн - средства краевого бюджета. 17,5 млн из них планируется потратить уже в 2008 г., в том числе и на единовременную адресную выплату инвалидам и членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов. Рассматриваются также возможности строительства в Уссурийске социально-реабилитационного центра для ветеранов, дооснащения госпиталей ТОФ и ветеранов ВОВ во Владивостоке.

Более чем на 1 млрд руб. увеличили депутаты "задним числом" бюджет территориального ФОМС на 2007 г. Теперь он составляет 5 млрд 576 млн руб. Прибавка образовалась из-за перерасчета ряда налогов и дополнительных безвозмездных поступлений из федерального фонда. 712 млн из них пойдут на дополнительное лекарственное обеспечение приморцев. Не оставили депутаты без поддержки и муниципальные бюджеты, которые получили возможность увеличить свои доходы за счет разнообразных штрафов и взысканий в рамках применения Административного кодекса. Это при том, что отныне размер их будет выражаться не в количестве МРОТ, а, что называется, в живых деньгах. Шум и гам в ночное время может обойтись рядовому нарушителю от 1000 до 2500 руб. штрафа, должностному лицу - от 2500 до 5000 руб., а лицу юридическому - от 40 до 80 тыс. руб. Санкции от 4 до 5 тыс. рублей установлены в законе для должностных лиц за нарушение установленных сроков уборки и вывоза снега, а также за непринятие мер по очистке крыш от снега и льда. Даже "зайцы", пойманные в транспорте, вынуждены будут заплатить как минимум вдвое больше против прежнего - никак не меньше 100 руб. В отношении тех, кто не может заплатить ни 100 руб., ни даже 8 руб., депутаты начали работу над проектом краевого закона "О профилактике бездомности и ресоциализации бездомных в Приморском крае". Новый законопроект, кроме того, должен создать правовые механизмы, гарантирующие бездомным их конституционные права: на охрану здоровья и медицинскую помощь, образование и другие.

В первом чтении принят законопроект "О поддержке организаций, оказывающих на территории Приморского края услуги по теплоснабжению, и муниципальных образований, осуществляющих модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства". Цель, скорее всего, - помочь "Примтеплоэнерго" и его котельному хозяйству по краю, которые накопили такие долги, что впору объявлять банкротом. Потому в законе оговаривается, что бюджетная поддержка будет оказана не всем, а только тем, кто отапливает не менее 35% жилья в каждом конкретном муниципальном образовании.

Как именно муниципалы будут договариваться с краевой администрацией - время покажет. А вот взаимопонимания между краевыми депутатами и чиновниками администрации отныне точно прибавится. Ведь один из самых доверенных избранников, депутат трех созывов, 4 года оттрубивший в кресле спикера Сергей СОПЧУК сменил депутатский мандат на кресло 1-го вице-губернатора Приморского края. Потому в завершение октябрьской сессии бывшие коллеги проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Сопчука.

Теперь жителям Октябрьского и частично Михайловского района и Уссурийского городского округа придется искать другого достойного человека на освободившееся место. Скорее всего, в марте.