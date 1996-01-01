Тегеран-2007. Угроза газовым интересам России устранена

Завершившийся в Тегеране второй саммит прикаспийских государств не внес ясности в решение проблемы разграничения их интересов на море. Еще накануне было ясно, что эта группа государств пока не готова к принятию основополагающего документа - итоговой Конвенции о правовом статусе Каспия. По итогам работы саммита подписана совместная Декларация. Главный смысл этого документа состоит в том, что до выработки Конвенции о правовом статусе Каспия Декларация устанавливает свод принципов, регламентирующий деятельность прикаспийских государств в бассейне этого моря.

Важный итог саммита "Тегеран-2007" - единый взгляд прикаспийских стран на проблему безопасности в этом районе. Ответственность за нее они готовы нести коллективно, но не намерены перекладывать эту функцию на других, в том числе на США. В условиях обострения отношений между США и Ираном страны региона продемонстрировали свое негативное отношение к расширению американского влияния в регионе, в том числе за счет создания временных или постоянных военных баз, сегодня нацеленных на Иран, а завтра - на любую прикаспийскую страну. В политическом плане - это явный успех России и Ирана, четко обозначивших в ходе встречи, что считают бассейн Каспийского моря зоной своих жизненных интересов и не допустят появления в регионе третьих сил. Остальным прикаспийским государствам придется согласовывать свою политику с учетом интересов Москвы и Тегерана. В этой связи саммит в очередной раз продемонстрировал слабые перспективы осуществления проекта Транскаспийского газопровода по дну Каспия в обход России.

Вообще необходимость обговорить порядок реализации альтернативных трубопроводов для поставок энергоресурсов (в первую очередь Транскаспийского) по дну моря - принципиальный вопрос на саммите. Проблема обострилась в последнее время в связи с эскалацией давления на среднеазиатских поставщиков газа - Казахстан и Туркменистан, причем, пожалуй, никогда еще это давление не было столь скоординированным. С начала этого года Туркменистан посетили 18 американских правительственных делегаций (15 от исполнительной власти и 3 от Конгресса). Недавно здесь побывал министр энергетики Великобритании Малколм Уикс. Основной целью поездки верховного комиссара Евросоюза по вопросам общей внешней политики и политики в области безопасности Хавьера Соланы по странам Центральной Азии (8-10 октября с.г.) стало обсуждение с Туркменией и Казахстаном проекта реализации транскаспийского газопровода и присоединения трубы к проекту Nabucco.

Напомним, Транскаспийский газопровод предполагаемой мощностью 30 млрд куб. м должен снизить зависимость Европы от российского газа. Предполагается, что он пойдет в обход России и соединит газовые месторождения Туркмении и Казахстана с уже построенным газопроводом Баку-Тбилиси-Эрзерум. Оттуда будет заполняться газопровод Nabucco, пока еще только проектируемый. Его задача - поставлять иранский, казахский и туркменский газ в Европу минуя Россию. Строить газопровод по дну моря сегодня не позволяет неопределенность статуса Каспия. Что, в принципе, устраивает Москву. Раздел южного Каспия на национальные зоны, без которого немыслимо решение вопроса о статусе моря, не в интересах Газпрома. "Свобода рук" в пределах собственных национальных зон могла бы привести к договоренности Азербайджана и Туркменистана и сделать возможным проект доставки среднеазиатского природного газа в Европу не через российскую территорию. Составленный Правительством РФ баланс газа на перспективу до 2020 года предусматривает с 2010 года получение 80-100 млрд кубометров газа в год из Средней Азии, без которого Газпрому будет очень непросто выполнять контракты на поставку зарубежным и российским потребителям.

Тем не менее среди прикаспийских государств существует стремление установить более четкие правила игры на своем внутреннем море. Казахстанский президент Назарбаев выразил надежду на то, что уже в октябре 2008 года в Азербайджане будет подписана "итоговая конвенция о правовом статусе Каспия".

Понятно, что, если такая конвенция и будет подписана, Москва постарается включить в нее важнейшее требование - согласовывать любые крупные проекты со всеми прибрежными государствами. При этом Россия сможет наложить вето на предложения о строительстве трубопроводов в обход ее территории.

Поскольку напор потенциальных потребителей среднеазиатского газа позволяет нашим соседям по Каспию использовать тему альтернативных газопроводов в торговле с Россией по поводу цены газа, то все заметнее разногласия в подходах и к проблематике статуса Каспия. Так, например, президент Казахстана Н. Назарбаев высказался за то, чтобы право на принятие решений по прокладке трубопроводов через Каспий получили лишь те страны, по границам морских акваторий которых проходит прокладываемая труба. Против этого выступила Россия и заявила, что Транскаспийский трубопровод в случае его аварии нанесет непоправимый ущерб экологии всего моря.

В условиях неопределенного статуса Каспия Москва пока имеет возможность тормозить реализацию "обходных" трубопроводных проектов через экологическую составляющую Декларации, которая позволяет требовать предварительного согласования всех проектов прокладки газопроводов и нефтепроводов по дну Каспия. Российский президент В. Путин особо подчеркнул, что "экологическая безопасность должна стать мерилом безопасности всех проектов, особенно в сфере освоения и транспортировки энергоресурсов". Эту часть Декларации и выступления российского президента можно расценить как использование попыток Эстонии и Финляндии заморозить строительство газопровода Nord Stream в качестве прецедента. Если нельзя на Балтике, то почему можно на Каспии?

Предложение Н. Назарбаева противоречит российскому подходу, который озвучил В. Путин - такие "проекты не должны и не могут реализовываться без предварительного обсуждения в рамках каспийской пятерки и принятия консенсусных решений". Позиция российского президента получила поддержку иранской стороны. По словам заместителя министра иностранных дел Исламской Республики, спецпредставителя президента по вопросам Каспия Мехди Сафари, "лишь консенсус между всеми пятью прикаспийскими правительствами имеет законную силу. Двух- или трехсторонние договоренности ни в коем случае не могут служить критерием для определения правового статуса Каспия, не имеют легитимности с точки зрения международного права".

Пока до конца не определились и перспективы другого проекта, разрекламированного в мае этого года по итогам подписания соответствующих документов президентами Казахстана, России и Туркмении - Прикаспийского газопровода. По данным российских СМИ, стороны не могут пока договориться о главном - тарифах на прокачку газа через российскую территорию. Затяжка решения по этому маршруту во многом порождает спекулятивные политические игры вокруг Транскаспийского газопровода, сама идея которого была бы похоронена с запуском трубопровода вокруг Каспия на Россию - у центральноазиатских стран попросту не хватит газа для заполнения еще и газопровода по дну Каспия.

Надо сказать, что ни Астана, ни Ашхабад не спешат ставить себя в зависимость от европейских потребителей газа в ущерб давним отношениям с Газпромом. Вполне очевидно, что страны-потребители имеют основной целью создание конкуренции между поставщиками газа и, как следствие, снижение цены на это топливо. Если Москва проявит гибкость в вопросах закупочных цен на газ из Средней Азии и тарифов на его прокачку, "газовая тройка" региона (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан), скорее, присоединятся к формируемой по инициативе России и Ирана "газовой ОПЕК". Точнее, ее прообразу -Форуму стран-производителей газа. Отсюда, кстати, и поддержка Ираном российской позиции в отношении "Транскаспия".

Игорь Томберг, к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН, для РИА Новости.