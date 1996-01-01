Дело о подкупе избирателей набирает вес

К уголовному делу, возбужденному приморской прокуратурой 15 октября по факту подкупа избирателей в пользу кандидата в мэры Дальнегорска Александра ТЕРЕБИЛОВА, присоединены еще 3 материала.

В ГОВД Дальнегорска проводится 25 проверок по фактам нарушения избирательного законодательства и общественного порядка в период проведения выборов. Возбуждены административные производства о привлечении 10 человек к ответственности за нарушения в ходе выборов.