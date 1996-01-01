www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Автомобилисты - это голоса!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Именно автовладельцы, их политические пристрастия и предпочтения уже сегодня в центре внимания политических партий. Первым, кто решил напомнить о наших попранных правах, стал депутат Госдумы от партии "Гражданская сила" Виктор ПОХМЕЛКИН.

Во вторник в стенах ИА REGNUM Виктор Валерьевич дал пресс-конференцию для приморских СМИ. Россиянам г-н Похмелкин известен как непримиримый борец со всякого рода нарушениями и злоупотреблениями в области дорожного движения, а также как защитник законных прав автомобилистов. Под пресс его депутатских запросов попадали ГИБДД, страховые компании, федеральные и региональные дорожно-строительные компании и т.д.

На этот раз г-н Похмелкин презентовал программу своей партии, основанную на глубоком переустройстве всей нашей автомобильной жизни. Кроме того, в презентационный список попала акция "Осиновый кол", стартовавшая буквально на днях в Санкт-Петербурге и проводимая совместно с движением "Черный флаг". Эта акция направлена на выявление вымогателей среди сотрудников ГИБДД и, по замыслам организаторов, должна постепенно распространиться с Запада страны на Восток.

В случае избрания его депутатом Госдумы и получения "Гражданской силой" реальных законотворческих рычагов Виктор Валерьевич обещал в течение нескольких лет превратить российские дороги в место жизни и процветания. Для этого, по мнению депутата, нам необходим новый государственный орган, отвечающий за безопасность дорожного движения. Именно такой федеральной структуре, которая придет на смену ГИБДД, по силам решить три главные задачи на сегодняшний день: остановить смертность, снизить аварийность движения и ликвидировать пробки.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru