Автомобилисты - это голоса!

Именно автовладельцы, их политические пристрастия и предпочтения уже сегодня в центре внимания политических партий. Первым, кто решил напомнить о наших попранных правах, стал депутат Госдумы от партии "Гражданская сила" Виктор ПОХМЕЛКИН.

Во вторник в стенах ИА REGNUM Виктор Валерьевич дал пресс-конференцию для приморских СМИ. Россиянам г-н Похмелкин известен как непримиримый борец со всякого рода нарушениями и злоупотреблениями в области дорожного движения, а также как защитник законных прав автомобилистов. Под пресс его депутатских запросов попадали ГИБДД, страховые компании, федеральные и региональные дорожно-строительные компании и т.д.

На этот раз г-н Похмелкин презентовал программу своей партии, основанную на глубоком переустройстве всей нашей автомобильной жизни. Кроме того, в презентационный список попала акция "Осиновый кол", стартовавшая буквально на днях в Санкт-Петербурге и проводимая совместно с движением "Черный флаг". Эта акция направлена на выявление вымогателей среди сотрудников ГИБДД и, по замыслам организаторов, должна постепенно распространиться с Запада страны на Восток.

В случае избрания его депутатом Госдумы и получения "Гражданской силой" реальных законотворческих рычагов Виктор Валерьевич обещал в течение нескольких лет превратить российские дороги в место жизни и процветания. Для этого, по мнению депутата, нам необходим новый государственный орган, отвечающий за безопасность дорожного движения. Именно такой федеральной структуре, которая придет на смену ГИБДД, по силам решить три главные задачи на сегодняшний день: остановить смертность, снизить аварийность движения и ликвидировать пробки.