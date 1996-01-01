Приморскому краю - семьдесят... без года

День образования Приморского края, перенесенный из-за циклона, отметят в субботу 27 октября во Владивостоке.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, основные торжества пройдут на центральной площади Владивостока. В 10 часов здесь откроется выставка достижений народного хозяйства и социальной сферы, где будут представлены результаты и перспективы развития городов и районов края, а также экспонаты, передающие уклад жизни поселенцев, свидетельства самых интересных исторических моментов.

В рамках праздника пройдет парад национальных кухонь, а более сотни народных умельцев со всего края продемонстрируют свои изделия на выставке-ярмарке "Город мастеров".