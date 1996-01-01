Польша пригрозила не пустить Россию в ВТО

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ заявил, что Евросоюз может заблокировать вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), если не будет разрешен ввоз на территорию России мяса из Польши. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на интервью Качиньского газете Neue Zuercher Zeitung.

По словам президента Польши, его страна выступает за равноправные партнерские отношения с Россией и не стремится к конфронтации с восточным соседом. Тем не менее Качиньский заявил, что Россия не должна давить на восточноевропейские страны. Россия не может вступить в ВТО уже больше 14 лет. По условиям организации, для того чтобы соискатель был принят в ВТО, необходимо одобрение всех членов торгового клуба. Поэтому если Евросоюз откажется от уже подписанного двустороннего соглашения, Россия не сможет вступить в ВТО. В 2006 и 2007 годах Польша дважды сорвала подписание нового соглашения между Россией и Евросоюзом. В этой восточно-европейской стране отказываются от ратификации документа из-за того, что Россия запретила ввоз мяса из Польши. Российские чиновники считают, что оно может быть опасным для здоровья. В то же время в Польше считают, что запрет связан с политическими мотивами.