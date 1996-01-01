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Россия - враг №1
Имидж России за рубежом требует срочной корректировки. По словам западных специалистов по PR и рекламе, несмотря на все попытки властей РФ поменять негативный образ страны в западном сознании, за последнее время подвижек в этой части так и не произошло.
Подавляющее большинство публикаций, которые выходят в Европе, сообщает RBC daily, показывают события в России в негативном ключе. А как признался один из участников завершившегося накануне на Родосе форума "Диалог цивилизаций" немецкий специалист по PR Грегор фон КУРСЕЛЬ, попытки написать хоть что-то позитивное о внутрироссийских делах, скажем, в Германии наталкиваются на глухое непонимание немецких журналистов.
Времена "холодной войны" прошли, но в сознании западного обывателя ничего не поменялось. По крайней мере, если почитать заголовки европейских изданий, складывается ощущение, что Россия осталась для Запада врагом №1. Причем коллеги-журналисты не стремятся поменять этот стереотип, охотно участвуя в пропагандистской войне. Характерный лейтмотив статей о России: "Зло вернулось на землю, и оно говорит по-русски..." (Sueddeutsche Zeitung, Германия); "Смотрите, кто лезет в постель к Владимиру! Незаметно для большинства глобальный капитализм и те, кто снимает с него сливки, стеной встали на защиту режима, под завязку набитого деятелями из бывшего КГБ..." (The Guardian, Великобритания, 14 октября 2007); "Медведь, который так и не научился пробивать себе дорогу..." (The Independent, Великобритания).
Как считают западные пиарщики, Россия все еще остается заложником закрепившегося с исторических времен стереотипа. При Иване ГРОЗНОМ мир боялся непонятного для западного сознания и деспотичного правителя, который в любой момент мог сделать Русь потенциальным врагом. При Сталине мир не получал никакой информации, и Запад жил мифами про медведей, пьющих водку и разгуливающих по Москве. Сегодня у России устойчивый образ "жандарма Европы", поскольку Европа зависит от российских ресурсов. Однако, как заметил РБК daily преподаватель Мюнхенского университета и специалист по PR Грегор фон Курсель, Россию ругают уже даже, скорее, по инерции. Она исторически избрана в качестве внешнего врага, и, похоже, такая ситуация вполне устраивает западные элиты.
В той же Германии просто не принято писать об РФ хорошо. Как признался немецкий эксперт на Родосском форуме, его попытки предложить германской прессе материал о России с позитивным уклоном, просто не воспринимаются. Впрочем, во многом в этом виновата и сама Россия. По словам экспертов, работа с западными СМИ в самой России ведется плохо, а русские пиарщики просто не умеют работать с имиджем России на Западе. Если внутри России иностранные журналисты сталкиваются с незнакомой для них ситуацией общения с властями: "недоступностью, закрытостью и даже хамством", то во вне русские специалисты от PR пытаются "работать" над российским имиджем, вообще не понимая, как устроен медийный мир Запада.
В итоге ни внутренняя, ни внешняя работа не приносят плодов. Разве только отрицательные - тот же немецкий обыватель мало что знает о России, а с такой работой и не стремится узнать. Более того, западные журналисты, пишущие о России, зачастую не понимают предмета, о котором пишут. "Журналисты не знают русского языка и не понимают ситуации внутри страны", - говорит Грегор фон Курсель. Как он считает, это значит, что с массмедиа в целом и журналистами в частности работа просто не ведется.
Все это играет на руку лобби, желающим усугубить и без того натянутые отношения России и Европы. В случае с Германией это антироссийское лобби напрямую заинтересовано в "газовом вопросе". Бывший канцлер Германии Герхард ШРЕДЕР подвергается обструкции в германских СМИ за согласие немедленно после ухода из политики стать топ-менеджером подконтрольной "Газпрому" компании, а сам проект строительства трансбалтийского северо-европейского газопровода Nord Stream объявляется чуть ли не национальной угрозой Европе (поскольку вентиль будет в руках у русских) и экологической угрозой балтийским странам (поскольку газ обязательно "разольется" по дну Балтийского моря).
В этой ситуации огромные бюджетные средства, которые власти РФ выделяют на презентацию страны за рубежом, похоже, идут мимо. К слову, именно на это обратил внимание в конце прошлой недели Владимир Путин, вдруг наказавший правительству и региональным властям "повысить качество информационной работы по продвижению имиджа России как привлекательного места для инвестиций". Однако то, что президентское око, обращенное на проблему, заставит чиновников с этой проблемой разобраться, пока, увы, сомнительно.
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