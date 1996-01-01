Олигархи ссорятся, только тешатся

БЕРЕЗОВСКИЙ, в прошлом деловой партнер АБРАМОВИЧА, в течение полугода пытался вручить тому повестку по делу на 5 млрд фунтов. На днях ему наконец представился шанс сделать это.

На днях Березовский совершал покупки в магазине в Лондоне, сообщает Inopressa.Ru. Выйдя на улицу, он заметил своего заклятого врага в магазине напротив. Березовский приказал телохранителям принести повестку. Однако БАБу преградила дорогу охрана Абрамовича.

Между телохранителями завязалась потасовка, а Березовский пробрался к побледневшему Абрамовичу. Абрамович спрятал руки за спину. Бумаги упали на пол.

Эту драматическую сцену зафиксировали камеры наблюдения, установленные в магазине. Уже через 20 минут адвокаты Березовского потребовали запись в качестве доказательства, что повестка Высокого суда была вручена Абрамовичу.