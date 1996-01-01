"Владик, я тоже не хочу, чтобы вы уезжали"

В прямом эфире Президент Российской Федерации ответил на вопросы, заданные населением страны. Жителям Владивостока, собравшимся на центральной площади города, удалось задать президенту три вопроса. Предлагаем краткое изложение диалога приморцев с главой президента.

САТИНКО Ольга Владимировна:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Мы сегодня от лица семи тысяч жителей Русского острова передаем Вам огромный привет. У нас на Дальнем Востоке говорят следующим образом. Существуют две России: одна, процветающая, - до Урала и другая Россия, с островным синдромом оторванности, - после Урала. Для того чтобы долететь до Москвы из Владивостока, нужно затратить огромные средства. Только до Москвы билет стоит для одного человека 45 тыс. руб. (это туда и обратно). Если Владивосток оторван от России, то мы, жители острова Русского, оторваны от города Владивостока. Вы не представляете, сколько у нас проблем, их множество: безработица, островные дороги, здравоохранение, образование. Но самая страшная проблема, катастрофическая проблема - это связь материка и острова Русский. Наша жизнь полностью зависит от парома. А паромы зависят от погодных условий... Мы очень надеемся на саммит. Мы надеемся на то, что саммит будет проведен у нас, во Владивостоке, на острове Русском, и хотя бы частично решит наши проблемы...

Владимир ПУТИН:

- Во-первых, хочу сказать, что это больная тема для всей страны - ситуация на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Из этих регионов выехали в последние годы 1,5 миллиона человек. Происходит депопуляция этого региона страны. Это абсолютно недопустимо и крайне опасно для нас. Россия веками осваивала эти территории, и мы не допустим того, чтобы ситуация там деградировала и дальше....

В рамках федеральных целевых программ на развитие Дальнего Востока предусмотрено выделение значительных сумм из федерального бюджета. На ближайшие четыре - пять лет это 500 млрд руб.

Конечно, нужно и дальше думать о том, как снижать зависимость тех, кто проживает на Дальнем Востоке, в этих регионах, в зависимости от больших тарифов на пролет или на проезд на поездах...

Теперь что касается острова Русский (это вторая часть вопроса). Принято решение о том, что в 2012 г. саммит государств Азиатско-Тихоокеанского региона пройдет в Российской Федерации. И я сразу же своим коллегам на последней встрече в Австралии сообщил о том, что если нам такая честь будет предоставлена, а решение, повторяю, уже принято, то мы будем организовывать эту работу во Владивостоке. Правительственная комиссия совместно с руководителями региона приняла решение о том, что центром проведения этого мероприятия будет как раз остров Русский. Для этого предполагается построить как минимум один мост, а может быть, даже и два моста, соединяющие остров Русский с континентальной частью, с городом Владивостоком.

Владислав, студент:

- Владимир Владимирович, Вами была поставлена программа переселения соотечественников из-за рубежа туда, где они действительно нужны. Я знаю, что Дальний Восток также является таким регионом, однако в большинстве своем сейчас к нам едут не соотечественники - не дремлют наши ближайшие соседи, к нам едут гости из ближайших стран. Помимо того, нужно каким-то образом задержать и оставить тех людей, которые здесь уже живут...

Владимир Путин:

- Владик, я тоже не хочу, чтобы вы уезжали. И не только вы, но и ваши товарищи по университету, и вообще все, кто проживает на Дальнем Востоке, не только в Приморском крае, но и в других территориях Дальнего Востока.

Я уже сказал, что для того, чтобы обеспечить рабочими местами, для того, чтобы создать новые рабочие места, предусмотрено соответствующее финансирование и развитие инфраструктуры на уровне федерального бюджета. И уверен, что эти программы будут реализованы. Это первое.

Второе. Отток действительно был и есть, к сожалению. Но надеюсь, что те программы, о которых я сказал, сработают таким образом, что мы не только стабилизируем ситуацию в этой части, но и, наоборот, реализация этих программ будет способствовать притоку туда населения...

В этой связи хотел бы обратиться к руководителям регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Мы энтузиазма особого до сих пор с их стороны не видим. Гораздо легче на временной основе завезти граждан, допустим, Китайской Народной Республики, они там отработают какое-то время, выполнят какие-то народнохозяйственные задачи - и до свидания, и отправить их на родину...

ТКАЧЕНКО Александр, студент:

- Добрый день, Владимир Владимирович! Меня зовут Ткаченко Александр. Я тоже являюсь студентом третьего курса финансового факультета. Меня тревожит такой вопрос: не станет ли наш город после проведения саммита АТЭС каким-то центром концентрации ресурсов именно в криминальной сфере? Потому что планируется, насколько я знаю, открытие каких-то игровых зон, каких-то связанных именно с этим направлением предприятий, но как в целом будет использоваться то, что будет здесь построено?

Владимир Путин:

- Что касается игорной зоны, вы наверняка слышали о принятых на этот счет решениях. А решение такое: вся игорная деятельность в России должна быть сведена к четырем регионам. Борьба между регионами за право иметь такую игорную зону развернулась в правительстве очень жаркая. Почему? Потому что наличие такой игорной зоны на той или иной территории означает, по прогнозам экспертов, значительный приток в региональный бюджет. А это дополнительные возможности для решения социальных задач, и все, что с этим связано. Если в бюджете есть деньги, то можно эти задачи решать, если их нет - надо идти как минимум в федеральный центр и просить субсидии. Поэтому сам факт наличия игорной зоны с экономической точки зрения является исключительно привлекательным. Разумеется, от местных властей, от региональных властей будет зависеть, насколько цивилизованно это должно быть сделано.

В ближайшее время правительство должно принять решение, согласно которому (или в рамках которого) можно будет определить границы этой зоны. Где ее сделать, эту зону, - это ответственность вашего губернатора. Если руководство области, края, республики вообще не хочет, то, пожалуйста, можно перенести это в совершенно другое место. Но я вас уверяю, что, поскольку это привлекательно с экономической точки зрения, вряд ли от этого кто-нибудь откажется. Вы правы: там, где игра, там, как правило, растет и криминалитет. Повторяю еще раз, это ответственность прежде всего местных властей - организовать это достойным, цивилизованным образом.