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Дальнегорск с головой
Дальнегорск, наконец, выбрал мэра, чего не мог сделать почти четыре года. По итогам второго тура выборов, состоявшихся 21 октября, избран начальник Второго Советского рудника ОАО "ГМК-Дальполиметалл" Григорий КРУТИКОВ. Он набрал 50,97% голосов. На счету предпринимателя Александра ТЕРЕБИЛОВА 45,97% голосов.
В выборах, которые, увы, и на сей раз оказались не вполне спокойными, приняли участие 40,1% от общего количества избирателей. В муниципальный избирком после первого тура выборов обращались с жалобами на факты подкупа избирателей в пользу Теребилова. Во время проведения второго тура, по данным избиркома, были звонки с аналогичными заявлениями. Приморская прокуратура после первого тура выборов, состоявшегося 14 октября, возбудила уголовное дело.
Как сообщила старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА, по одному из материалов проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 141 ч. 2 п. "а" УК РФ по факту подкупа избирателей в пользу Теребилова. Предварительное расследование по делу ведет следственный отдел по Дальнегорску следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Приморскому краю. Расследование поставлено под контроль краевой прокуратуры.
Говорят, во время первого тура выборов избирателям даже выдавали некие карточки с инструкцией, что на избирательный участок надо прийти трезвыми и опрятными, проголосовать за нужного кандидата, а затем получить оставшиеся 50 руб. у бригадира. После первого тура в городскую прокуратуру поступило 31 обращение, из которых 4 признано обоснованными, 22 отклонено и 5 направлено в другие инстанции. По каждому обращению прокуратура произвела проверки, выявлено 4 нарушения избирательного законодательства в деятельности мунизбиркома и органов местного самоуправления.
Фактически шла борьба двух бизнес-групп - одну негласно возглавляет хозяин "ГМК", депутат Госдумы Василий УСОЛЬЦЕВ, вторую - Александр Теребилов. "Нейтрального" кандидата - Виктора КОЛОСКОВА - "прокатили" еще в первом туре. Впрочем, и денег на раскрутку по сравнению с соперниками у него было мало. В преддверии второго тура, вечером 19 октября, команда политического тяжеловеса Усольцева организовала в ДК "Горняк" вечер памяти Дмитрия ФОТЬЯНОВА, расстрелянного ровно год назад в этот же день.
Напомним, что несколько человек из предвыборного штаба Теребилова проходят в качестве обвиняемых по делу об организации убийства Дмитрия Фотьянова. Между тем Александр Теребилов 19 октября этого года бросил вызов Василию Усольцеву, вызвав его на словесную дуэль в прямом телеэфире в программе "Дальнегорские новости", о чем сообщалось в открытом обращении к Усольцеву. Однако у команды депутата Госдумы, видимо, были другие и, как оказалось, более действенные методы предвыборной борьбы.
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