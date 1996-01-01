Хочешь голосовать - получи удостоверение

Избирательная комиссия Приморского края приняла решение о распределении по территориальным избирательным комиссиям открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ пятого созыва. Их можно будет получить с 17 октября.

Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить удостоверение в территориальной избирательной комиссии (с 17 октября по 11 ноября) либо в участковой избирательной комиссии.