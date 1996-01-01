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Идет Немцов по рынку...
Бывший вице-премьер, бывший лидер Союза правых сил, один из самых молодых - бывших - губернаторов России побывал в выходные дни во Владивостоке. В приличном городе. Это в Москве сейчас сжигают его книги. Это в столице ему отказывают в рекламе соответствующие компании. Но Владивосток, выходит, достойный город.
И не только потому, что губернатору Сергею ДАРЬКИНУ несколько лет назад Борис НЕМЦОВ вручил партийный билет СПС, и сегодня Сергей Михайлович вообще не имеет свойства затыкать рот политикам. Владивосток просто цивилизованный город.
Вы бы только видели, как Немцова встречали на Первореченском рынке краевого центра. Сначала он прошел к "ветеранским" прилавкам, где торгуют бабули продукцией с собственного огорода.
- Ой, здравствуйте, вы - Немцов?
- Немцов. Здравствуйте. Как жизнь, бабушка?
- Пенсия, сынок, маленькая. Вот и стою за прилавком.
- Немного вам прибавили?
- Копейки!
- И у моей мамы пенсия 3 100 руб.
- Да что вы, разве на эти деньги проживешь? А ведь всю жизнь трудилась!
- Огурчиков продадите?
- Да тебе, сынок, бесплатно.
- Ну, уж нет, мы живем в рыночных условиях.
- В рыночных, товарищ Немцов, в рыночных. 30 руб. с вас.
- А масло растительное у вас тоже вдвое подорожало?
- Вдвое, что ж мы - лучше других...
- Бабули, но цены-то у вас кое в чем покрепче московских...
- Не в курсе. Давно там не были, в Москве-то.
Затем Немцов проинспектировал, делая покупки, молочные, овощные и мясные ряды, разыскивая знаменитую корейскую морковь. И у каждого прилавка торговцы и торговки его не только узнавали - радовались ему. Как прошлой, более успешной и предсказуемой жизни. И жаловались.
На бешеный рост цен, на сумасшедшие тарифы, на то, что в Москву - сердце России, столицу нашей Родины, город-герой уже никогда не съездить из-за безумных цен на билеты. На то, что лекарства не по карману. Спрашивали все: и почему ПУТИН, президент наш всенародный, так долго держал ЗУРАБОВА, уж не выгоден ли был, прости Господи? Простые люди в рабочих фартуках требовали ответа: какой им толк от Стабфонда? И опять - о пенсиях, о нищете, о том, что за квартиру заплатить хватает едва-едва, а остальное - с огорода.
А одна, вероятно, наиболее просвещенная продавщица укропа вдруг сказала "спасибо" за НАЗДРАТЕНКО. Припомнила, как в свое время приморцы без света жили три года и как Немцов с ЧУБАЙСОМ в Приморье ездили, как на работу, да Евгения Ивановича выталкивали с насиженного места. Как вытолкали - живем при свете. А говорят, люди добра не помнят...
С соратниками и союзниками в бывшем Дворце культуры им. Ленина Немцов уже не столько слушал, сколько говорил о новом пути России. С его точки зрения этот путь означает: нарушение гражданских свобод, цензуру, отсутствие правосудия, безнаказанность чиновников и их беспредел, неслыханное мздоимство, всевластие монополий. Этот путь в России сегодня называется "суверенной демократией". Хотя, как известно, демократия, как и булгаковская осетрина, не бывает второй или суверенной свежести - она, демократия, либо есть, либо увы.
Странное дело, во Дворце народной культуры во время встречи с Немцовым стоял удушающий запах формальдегида - вытравливали остатки демократии что ли? Но здесь состоялась презентация книги Бориса Немцова "Исповедь бунтаря. Или политика без бл...ва".
Состоялась без шабашей "молодогвардейцев" (говорят, их губернатор приструнил, с их яйцами и помидорами), прошла пресс-конференция и встреча с активом.
У корреспондента ДДГ "ЗР", в сущности, к Немцову было три принципиальных вопроса.
Первый: Ну, почему вы, дорогие наши демократы, профуфыкали нашу демократию?
Б. Немцов: Черта нашего народа - вера в чудо. Для нас Пасха - более чем Рождество. А чудес не бывает. Нефть была дешевой? Если бы она стоила как сейчас - вы бы и нас любили?
- Почему Ельцин выбрал безвестного Путина?
- Потому, что тот был лоялен абсолютно ко всем...
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