Идет Немцов по рынку...

Бывший вице-премьер, бывший лидер Союза правых сил, один из самых молодых - бывших - губернаторов России побывал в выходные дни во Владивостоке. В приличном городе. Это в Москве сейчас сжигают его книги. Это в столице ему отказывают в рекламе соответствующие компании. Но Владивосток, выходит, достойный город.

И не только потому, что губернатору Сергею ДАРЬКИНУ несколько лет назад Борис НЕМЦОВ вручил партийный билет СПС, и сегодня Сергей Михайлович вообще не имеет свойства затыкать рот политикам. Владивосток просто цивилизованный город.

Вы бы только видели, как Немцова встречали на Первореченском рынке краевого центра. Сначала он прошел к "ветеранским" прилавкам, где торгуют бабули продукцией с собственного огорода.

- Ой, здравствуйте, вы - Немцов?

- Немцов. Здравствуйте. Как жизнь, бабушка?

- Пенсия, сынок, маленькая. Вот и стою за прилавком.

- Немного вам прибавили?

- Копейки!

- И у моей мамы пенсия 3 100 руб.

- Да что вы, разве на эти деньги проживешь? А ведь всю жизнь трудилась!

- Огурчиков продадите?

- Да тебе, сынок, бесплатно.

- Ну, уж нет, мы живем в рыночных условиях.

- В рыночных, товарищ Немцов, в рыночных. 30 руб. с вас.

- А масло растительное у вас тоже вдвое подорожало?

- Вдвое, что ж мы - лучше других...

- Бабули, но цены-то у вас кое в чем покрепче московских...

- Не в курсе. Давно там не были, в Москве-то.

Затем Немцов проинспектировал, делая покупки, молочные, овощные и мясные ряды, разыскивая знаменитую корейскую морковь. И у каждого прилавка торговцы и торговки его не только узнавали - радовались ему. Как прошлой, более успешной и предсказуемой жизни. И жаловались.

На бешеный рост цен, на сумасшедшие тарифы, на то, что в Москву - сердце России, столицу нашей Родины, город-герой уже никогда не съездить из-за безумных цен на билеты. На то, что лекарства не по карману. Спрашивали все: и почему ПУТИН, президент наш всенародный, так долго держал ЗУРАБОВА, уж не выгоден ли был, прости Господи? Простые люди в рабочих фартуках требовали ответа: какой им толк от Стабфонда? И опять - о пенсиях, о нищете, о том, что за квартиру заплатить хватает едва-едва, а остальное - с огорода.

А одна, вероятно, наиболее просвещенная продавщица укропа вдруг сказала "спасибо" за НАЗДРАТЕНКО. Припомнила, как в свое время приморцы без света жили три года и как Немцов с ЧУБАЙСОМ в Приморье ездили, как на работу, да Евгения Ивановича выталкивали с насиженного места. Как вытолкали - живем при свете. А говорят, люди добра не помнят...

С соратниками и союзниками в бывшем Дворце культуры им. Ленина Немцов уже не столько слушал, сколько говорил о новом пути России. С его точки зрения этот путь означает: нарушение гражданских свобод, цензуру, отсутствие правосудия, безнаказанность чиновников и их беспредел, неслыханное мздоимство, всевластие монополий. Этот путь в России сегодня называется "суверенной демократией". Хотя, как известно, демократия, как и булгаковская осетрина, не бывает второй или суверенной свежести - она, демократия, либо есть, либо увы.

Странное дело, во Дворце народной культуры во время встречи с Немцовым стоял удушающий запах формальдегида - вытравливали остатки демократии что ли? Но здесь состоялась презентация книги Бориса Немцова "Исповедь бунтаря. Или политика без бл...ва".

Состоялась без шабашей "молодогвардейцев" (говорят, их губернатор приструнил, с их яйцами и помидорами), прошла пресс-конференция и встреча с активом.

У корреспондента ДДГ "ЗР", в сущности, к Немцову было три принципиальных вопроса.

Первый: Ну, почему вы, дорогие наши демократы, профуфыкали нашу демократию?

Б. Немцов: Черта нашего народа - вера в чудо. Для нас Пасха - более чем Рождество. А чудес не бывает. Нефть была дешевой? Если бы она стоила как сейчас - вы бы и нас любили?

- Почему Ельцин выбрал безвестного Путина?

- Потому, что тот был лоялен абсолютно ко всем...