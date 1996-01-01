www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.91 р. 100 JPY: 60.36 р.
EUR: 76.68 р. 10 CNY: 97.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Идет Немцов по рынку...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Бывший вице-премьер, бывший лидер Союза правых сил, один из самых молодых - бывших - губернаторов России побывал в выходные дни во Владивостоке. В приличном городе. Это в Москве сейчас сжигают его книги. Это в столице ему отказывают в рекламе соответствующие компании. Но Владивосток, выходит, достойный город.

И не только потому, что губернатору Сергею ДАРЬКИНУ несколько лет назад Борис НЕМЦОВ вручил партийный билет СПС, и сегодня Сергей Михайлович вообще не имеет свойства затыкать рот политикам. Владивосток просто цивилизованный город.

Вы бы только видели, как Немцова встречали на Первореченском рынке краевого центра. Сначала он прошел к "ветеранским" прилавкам, где торгуют бабули продукцией с собственного огорода.

- Ой, здравствуйте, вы - Немцов?

- Немцов. Здравствуйте. Как жизнь, бабушка?

- Пенсия, сынок, маленькая. Вот и стою за прилавком.

- Немного вам прибавили?

- Копейки!

- И у моей мамы пенсия 3 100 руб.

- Да что вы, разве на эти деньги проживешь? А ведь всю жизнь трудилась!

- Огурчиков продадите?

- Да тебе, сынок, бесплатно.

- Ну, уж нет, мы живем в рыночных условиях.

- В рыночных, товарищ Немцов, в рыночных. 30 руб. с вас.

- А масло растительное у вас тоже вдвое подорожало?

- Вдвое, что ж мы - лучше других...

- Бабули, но цены-то у вас кое в чем покрепче московских...

- Не в курсе. Давно там не были, в Москве-то.

Затем Немцов проинспектировал, делая покупки, молочные, овощные и мясные ряды, разыскивая знаменитую корейскую морковь. И у каждого прилавка торговцы и торговки его не только узнавали - радовались ему. Как прошлой, более успешной и предсказуемой жизни. И жаловались.

На бешеный рост цен, на сумасшедшие тарифы, на то, что в Москву - сердце России, столицу нашей Родины, город-герой уже никогда не съездить из-за безумных цен на билеты. На то, что лекарства не по карману. Спрашивали все: и почему ПУТИН, президент наш всенародный, так долго держал ЗУРАБОВА, уж не выгоден ли был, прости Господи? Простые люди в рабочих фартуках требовали ответа: какой им толк от Стабфонда? И опять - о пенсиях, о нищете, о том, что за квартиру заплатить хватает едва-едва, а остальное - с огорода.

А одна, вероятно, наиболее просвещенная продавщица укропа вдруг сказала "спасибо" за НАЗДРАТЕНКО. Припомнила, как в свое время приморцы без света жили три года и как Немцов с ЧУБАЙСОМ в Приморье ездили, как на работу, да Евгения Ивановича выталкивали с насиженного места. Как вытолкали - живем при свете. А говорят, люди добра не помнят...

С соратниками и союзниками в бывшем Дворце культуры им. Ленина Немцов уже не столько слушал, сколько говорил о новом пути России. С его точки зрения этот путь означает: нарушение гражданских свобод, цензуру, отсутствие правосудия, безнаказанность чиновников и их беспредел, неслыханное мздоимство, всевластие монополий. Этот путь в России сегодня называется "суверенной демократией". Хотя, как известно, демократия, как и булгаковская осетрина, не бывает второй или суверенной свежести - она, демократия, либо есть, либо увы.

Странное дело, во Дворце народной культуры во время встречи с Немцовым стоял удушающий запах формальдегида - вытравливали остатки демократии что ли? Но здесь состоялась презентация книги Бориса Немцова "Исповедь бунтаря. Или политика без бл...ва".

Состоялась без шабашей "молодогвардейцев" (говорят, их губернатор приструнил, с их яйцами и помидорами), прошла пресс-конференция и встреча с активом.

У корреспондента ДДГ "ЗР", в сущности, к Немцову было три принципиальных вопроса.

Первый: Ну, почему вы, дорогие наши демократы, профуфыкали нашу демократию?

Б. Немцов: Черта нашего народа - вера в чудо. Для нас Пасха - более чем Рождество. А чудес не бывает. Нефть была дешевой? Если бы она стоила как сейчас - вы бы и нас любили?

- Почему Ельцин выбрал безвестного Путина?

- Потому, что тот был лоялен абсолютно ко всем...

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru