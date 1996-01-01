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Абсолютное политоружие
Согласие Владимира ПУТИНА возглавить избирательный список "Единой России" привело к запрограммированному эффекту. Политическое поле превратилось в руины рухнувших в одночасье конструкций, которые успели возвести разные партии.
Сегодня со всех сторон раздаются стоны придавленных этими обломками. "Единая Россия" грамотно нагнетает свое преимущество, неся Путина как хоругвь на все информационные площадки, на все акции, начиная с его имени все вводные и результируя им же все комментарии.
Справедливости ради стоит сказать, что "бомба", которой обернулось решение президента, по здравой логике должна была ошарашить лишь невнимательно отслеживающих ход политических событий экспертов. Еще задолго до нынешних выборов было совершенно понятно, что принципиальные комбинации, связанные с "проблемой-2008", со всей неизбежностью проявят себе именно осенью. Стоит вспомнить, что именно осенью, как предполагали, станет известна фамилия "преемника" или "преемников". Причем вполне определенная - для того, чтобы вовремя переориентировать на нее как раз "Единую Россию".
Другое дело, оппоненты Кремля втайне надеялись, что Путин подставит "медведей", обозначит им выбор (например, между ИВАНОВЫМ и МЕДВЕДЕВЫМ), который те самостоятельно сроду не делали. И тем самым посвятит их во взрослую, самостоятельную, полную тревог и забот (без высочайшей опеки) политическую жизнь, от которой "медведи" уже не оправятся.
Этого не произошло. Путин подошел к выборам все тем же популярным президентом. "Единая Россия" вошла в нынешние выборы все тем же неодушевленным инструментом в чужих опытных руках. В качестве такого инструмента партия часто весьма эффективна резала, штопала и подчищала российское законодательство в стенах Госдумы. Но - не более того. Потому Путин поступил честно - разделил ответственность с теми, кто до сих пор ответственности не нес, но всегда оставался исправным орудием.
Следствием этого поступка стало ровно то, о чем сегодня бесхитростно (но совсем не то имея в виду) говорят "медведи": "Единая Россия" однозначно приобрела политический вес, а Путин, в силу простых законов, в этом весе как президент потерял.
В нынешней кампании это значит только одно: большинство тех, кто был против "Единой России", но в целом одобрительно относился к Путину, либо не придут на выборы, либо проголосуют "назло". По некоторым оценкам, речь может идти о 13-15% граждан из числа тех, кто ранее заявлял о готовности прийти на избирательные участки. Это те, кого смутил откровенно совковый пафос съезда единороссов с его вереницей челобитных и ивановской ткачихой на трибуне.
Значительная часть неопределившихся будет готова проголосовать за одну из правых партий, вроде СПС, "Яблока" или "Гражданской силы". Остановить их может только инфантильность этих партий, не готовых выступить против естественного оппонента - "Единой России" (уже с Путиным в избирательном списке) с жестких позиций. Если этого не случится, то избиратель, о котором идет речь, не придет на участки вовсе.
Несмотря на отмену порога явки, перспектива невысокой активности - даже если пришедшие к урнам для голосования дадут "Единой России" 65-70% - Кремль не устраивает, потому что решение Путина предопределило плебисцитный характер этих выборов (единороссы, которые об этом везде говорят, абсолютно правы), результат которых должен стать оценкой лично президенту как национальному лидеру.
Обращает на себя внимание тот факт, что на своей пресс-конференции лидер "Справедливой России" Сергей МИРОНОВ уже начал позиционировать "ЕдРо" как "праволиберальную партию" (в противовес своей - "социал-демократической, социалистической"). Вне зависимости от того, являлась ли эта оценка внутрипартийной заготовкой или все же речь идет о новой подсказке из Кремля, налицо знак, который подается как раз "бесхозному" избирателю. В любом случае, все, что должно было произойти, произошло. Думская кампания стала президентской в прямом смысле этого слова. Свое неучастие в президентских выборах Путин компенсирует участием в парламентских.
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