Эра Путина - на 10 лет

Политическая эра Владимира ПУТИНА продлится еще около 10 лет. Такое мнение высказал политолог, директор Института международных отношений и социальных технологий ВГУЭС, эксперт Общественной палаты РФ по международным отношениям и общественной дипломатии, доктор политических наук профессор Михаил ШИНКОВСКИЙ, комментируя согласие Президента РФ возглавить предвыборный список "Единой России".

Теперь, как заявил политолог, события могут развиваться следующим образом: "Единая Россия" получает на выборах конституционное большинство, после выборов нового президента, кем может стать Виктор ЗУБКОВ, Путин возглавляет кабинет министров, а спустя примерно два года возвращается в президентское кресло.

При этом Михаил Шинковский особо отметил, что "Единая Россия" наверняка получит конституционное большинство в Госдуме, но не более двух третей мандатов депутатов. Как полагает политолог, единороссы не станут менять конституцию для наделения премьер-министра, которым может стать Путин, новыми полномочиями. "Это самый наихудший вариант развития событий. Сейчас у нас и так восьмая конституция за 100 лет", - напомнил политолог, да и Путин на съезде ЕР в очередной раз исключил возможность изменения Основного закона государства.

Шинковский добавил, что другие политические силы все же имеют шансы попасть в парламент. "Складывать оружие и подставлять шею под топор "Единой России" другим политическим партиям совершенно преждевременно", - заявил он. Так, по мнению политолога, в Приморском крае партия может получить на выборах в Госдуму не более 50%.