www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.99 р. 100 JPY: 58.25 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 95.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Эра Путина - на 10 лет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Политическая эра Владимира ПУТИНА продлится еще около 10 лет. Такое мнение высказал политолог, директор Института международных отношений и социальных технологий ВГУЭС, эксперт Общественной палаты РФ по международным отношениям и общественной дипломатии, доктор политических наук профессор Михаил ШИНКОВСКИЙ, комментируя согласие Президента РФ возглавить предвыборный список "Единой России".

Теперь, как заявил политолог, события могут развиваться следующим образом: "Единая Россия" получает на выборах конституционное большинство, после выборов нового президента, кем может стать Виктор ЗУБКОВ, Путин возглавляет кабинет министров, а спустя примерно два года возвращается в президентское кресло.

При этом Михаил Шинковский особо отметил, что "Единая Россия" наверняка получит конституционное большинство в Госдуме, но не более двух третей мандатов депутатов. Как полагает политолог, единороссы не станут менять конституцию для наделения премьер-министра, которым может стать Путин, новыми полномочиями. "Это самый наихудший вариант развития событий. Сейчас у нас и так восьмая конституция за 100 лет", - напомнил политолог, да и Путин на съезде ЕР в очередной раз исключил возможность изменения Основного закона государства.

Шинковский добавил, что другие политические силы все же имеют шансы попасть в парламент. "Складывать оружие и подставлять шею под топор "Единой России" другим политическим партиям совершенно преждевременно", - заявил он. Так, по мнению политолога, в Приморском крае партия может получить на выборах в Госдуму не более 50%.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru