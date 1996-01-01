Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Последний бал, однако
4 октября во Владивостоке состоялось очередное и, по все видимости, последнее заседание городского представительного органа власти краевого центра.
Лишь трое народных избранников не смогли участвовать в заседании. В остальном кворум был как никогда. Дума утвердила изменения в бюджет Владивостока на 2007 г. в связи с увеличением на 577,5 млн руб. объема безвозмездных перечислений из краевого бюджета, в том числе тех самых дорожных миллионов.
За счет изменения общего объема доходов увеличены и расходы городского бюджета на текущий год. В этом числе на 461,5 млн руб. увеличены расходы на развитие улично-дорожной сети; на 8,8 млн руб. - расходы на капитальный ремонт жилищного фонда. По разделу "Образование" предусмотрено увеличение расходов на 52,1 млн руб.
По инициативе постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы были перераспределены бюджетные средства между некоторыми статьями расходов. В частности, на 10 млн руб. увеличены расходы на питание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях. Еще столько же средств направлено для исполнения решений судебных органов. Увеличение расходов по указанным статьям будет осуществляться за счет средств, запланированных на финансирование "Владморпасса".
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда