Последний бал, однако

4 октября во Владивостоке состоялось очередное и, по все видимости, последнее заседание городского представительного органа власти краевого центра.

Лишь трое народных избранников не смогли участвовать в заседании. В остальном кворум был как никогда. Дума утвердила изменения в бюджет Владивостока на 2007 г. в связи с увеличением на 577,5 млн руб. объема безвозмездных перечислений из краевого бюджета, в том числе тех самых дорожных миллионов.

За счет изменения общего объема доходов увеличены и расходы городского бюджета на текущий год. В этом числе на 461,5 млн руб. увеличены расходы на развитие улично-дорожной сети; на 8,8 млн руб. - расходы на капитальный ремонт жилищного фонда. По разделу "Образование" предусмотрено увеличение расходов на 52,1 млн руб.

По инициативе постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы были перераспределены бюджетные средства между некоторыми статьями расходов. В частности, на 10 млн руб. увеличены расходы на питание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях. Еще столько же средств направлено для исполнения решений судебных органов. Увеличение расходов по указанным статьям будет осуществляться за счет средств, запланированных на финансирование "Владморпасса".