www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Детская тема - недетские страсти

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Три "детских" вопроса обсуждались на заседании ЗС ПК: ликвидация детского дома в Усть-Соболевке, уменьшение нормы наполняемости классов в сельских школах и создание комиссии для проверки условий жизни и воспитания приемных и опекаемых детей деревни "Семейный очаг". По всем трем вопросам приняты положительные решения.

Депутаты ЗС ПК согласились с необходимостью ликвидации государственного образовательного учреждения "Детский дом с. Усть-Соболевка" (Тернейский р-он) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 14 оставшихся в детском доме воспитанников с 1-го сентября уже переведены в детский дом поселка Сержантово. По сообщению вице-губернатора края Любови ДРОЗДОВОЙ, основная проблема после перевода детей связана с поиском рабочих мест для освободившихся 26 педагогов и технических работников. Сейчас они получили денежную компенсацию в связи с закрытием и стоят на бирже труда.

Норма наполняемости классов в сельских школах снижена с 20 до 14 человек. Это, по словам председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Руслана КОНДРАТОВА, позволит лучше обеспечивать школы учебными и наглядными пособиями, техникой и расходными средствами: "Реализация законопроекта потребует около 450 млн руб. из краевого бюджета. Прошу поддержать инициативу фракции "Единая Россия". Сам законопроект был признан благим делом и вызвал споры в депутатской среде только по вопросу авторства. Господин БЕСПАЛОВ попенял "единороссам" на плагиат.

На следующий неделе в деревню "Семейный очаг" Надеждинского района будет направлена проверка инициативной группы депутатов. В настоящее время в деревни проживают 8 семей (57 человек, 25 несовершеннолетних) с различными формами семейного устройства. Причиной пристального внимания властей стала жалоба одной из воспитанниц на жестокое обращение с детьми.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru