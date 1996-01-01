Детская тема - недетские страсти

Три "детских" вопроса обсуждались на заседании ЗС ПК: ликвидация детского дома в Усть-Соболевке, уменьшение нормы наполняемости классов в сельских школах и создание комиссии для проверки условий жизни и воспитания приемных и опекаемых детей деревни "Семейный очаг". По всем трем вопросам приняты положительные решения.

Депутаты ЗС ПК согласились с необходимостью ликвидации государственного образовательного учреждения "Детский дом с. Усть-Соболевка" (Тернейский р-он) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 14 оставшихся в детском доме воспитанников с 1-го сентября уже переведены в детский дом поселка Сержантово. По сообщению вице-губернатора края Любови ДРОЗДОВОЙ, основная проблема после перевода детей связана с поиском рабочих мест для освободившихся 26 педагогов и технических работников. Сейчас они получили денежную компенсацию в связи с закрытием и стоят на бирже труда.

Норма наполняемости классов в сельских школах снижена с 20 до 14 человек. Это, по словам председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Руслана КОНДРАТОВА, позволит лучше обеспечивать школы учебными и наглядными пособиями, техникой и расходными средствами: "Реализация законопроекта потребует около 450 млн руб. из краевого бюджета. Прошу поддержать инициативу фракции "Единая Россия". Сам законопроект был признан благим делом и вызвал споры в депутатской среде только по вопросу авторства. Господин БЕСПАЛОВ попенял "единороссам" на плагиат.

На следующий неделе в деревню "Семейный очаг" Надеждинского района будет направлена проверка инициативной группы депутатов. В настоящее время в деревни проживают 8 семей (57 человек, 25 несовершеннолетних) с различными формами семейного устройства. Причиной пристального внимания властей стала жалоба одной из воспитанниц на жестокое обращение с детьми.