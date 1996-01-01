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Смена членов правительства произошла по заведомо проигрышным направлениям
Состав и структура нового российского правительства стали главными темами обсуждения в среде представителей российского политического бомонда. Не все эксперты полностью согласны с произошедшими изменениями и назначениями, но тон комментариев преимущественно оптимистичный.
Произведенные отставки в целом не стали сюрпризом для тех, кто сведущ в политических вопросах: новый премьер уже намекал ранее на неугодных министров. Так, вице-спикер Госдумы Владимир ПЕХТИН назвал отставки ЯКОВЛЕВА и ЗУРАБОВА с постов министра регионального развития и главы Минздравсоцразвития ожидаемыми. По словам парламентария, "Единая Россия" уже неоднократно выступала с критикой в их адрес, в частности за реализацию Закона "О льготных выплатах", за проблемы, связанные с обеспечением лекарственными средствами, и неудовлетворительный ход реформы ЖКХ.
В центре внимания, конечно же, оказались три новые фигуры, появившиеся в составе кабмина. Больше всего споров вызвало назначение жены сохранившего свой пост главы Минпромэнерго Виктора ХРИСТЕНКО Татьяны ГОЛИКОВОЙ на пост руководителя Министерства здравоохранения и социального развития. Лидер партии "Гражданская сила" Михаил БАРЩЕВСКИЙ призвал не обращать внимания на родственные связи. "На этой должности нужно любить людей, - подчеркнул политик, - и личные качества, в том числе женские, Голиковой в этом помогут". "Она знающий, глубокий специалист с феноменальной памятью, очень контактна", - добавил лидер "Гражданской силы". Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Оксана ДМИТРИЕВА тоже положительно отозвалась о преемнице Зурабова. "Татьяна Голикова - человек профессиональный, и лучшего лоббиста социальной сферы трудно было бы найти, - заявила парламентарий журналистам. - На посту министра она сможет навести финансовый порядок в социальной сфере".
Зампред профильного комитета также положительно отозвалась и о новом главе МЭРТ Эльвире НАБИУЛЛИНОЙ. Дмитриева назвала бывшую заместительницу ГРЕФА "сторонником либеральных взглядов" и выразила мнение, что с ее назначением в Минэкономразвития будет продолжен прежний курс. Сам экс-министр финансов также высоко оценил профессиональные качества своей преемницы, назвав ее одним из самых квалифицированных в стране специалистов и талантливым менеджером. "В МЭРТ это решение приняли очень и очень позитивно, потому что ее знают, она стояла у истоков создания министерства", - сказал Греф журналистам. По его словам, Набиуллина ясно и отчетливо понимает принципы рыночной экономики, великолепно знает свою работу. "Очень сильное решение президента", - подчеркнул Греф.
Большинство экспертов с оптимизмом оценивают назначение на пост главы Министерства регионального развития Дмитрия КОЗАКА, хотя и отмечают большой фронт работ, ожидающий нового министра. "Я ему не завидую, у него, как всегда, самый сложный участок - на него свалилось ЖКХ", - сказал Михаил Барщевский. Он назвал Козака "человеком действия с колоссальным и административным, и практическим опытом" и отметил, что со всеми предыдущими заданиями чиновник успешно справлялся. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Юрий ШАРАНДИН отметил богатый опыт работы с регионами, которым обладает новый министр.
В целом эксперты оптимистично оценивают новые назначения и ожидают от нового правительства более эффективной работы. Однако некоторые политики, в том числе и те, кто раньше не был замечен в оппозиционных взглядах, считают произведенные перестановки недостаточными. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму Елена ПАНИНА выразила удивление тем фактом, что "новый премьер-министр не выполнил данного им обещания исправить ошибки административной реформы, то есть не изменил структуру правительства". В частности, парламентарии, по словам Паниной, ждали от ЗУБКОВА разделения Министерства здравоохранения и социального развития на две отдельные структуры. "Возможно, это будет сделано позднее", - предположила представительница "Единой России".
Сами отставные министры уже прокомментировали факт своего ухода и рассказали журналистам о своих планах на будущее. Герман Греф, по его словам, планирует уйти в бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе экономического министерства, не назвав, правда, конкретной компании, куда может перейти бывший министр. Интересную версию озвучил новоиспеченный член партии "Справедливая Россия" Алексей МИТРОФАНОВ: по его информации, экс-министр может возглавить Центробанк РФ. "Как вариант, это не исключено", - сказал Митрофанов. В последнее время, указал депутат, много говорят об изменениях в системе Центробанка, и, вполне возможно, его новым руководителем станет как раз Греф.
Экс-глава ведомства регионального развития Владимир Яковлев, по словам источников, близких к Минрегионразвития, намерен на неделю уйти в отпуск и только после этого определиться с новым местом работы. Сообщается, что в плановый отпуск Яковлев должен был отправиться еще в августе, однако тогда его попросили повременить.
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