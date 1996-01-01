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Америка признала, что ПРО - угроза России
Известные американские физики считают, что система ПРО, которую США намерены создать в странах Восточной Европы, представляет серьезную угрозу для России, вопреки официальным заявлениям Вашингтона. Они считают, что, презентуя Европе свои предложения, представители Пентагона занизили возможности противоракетной системы.
Теодор ПОСТОЛ из Технологического университета Массачусетса, ранее являвшийся советником главнокомандующего морскими операциями, и Джордж ЛЬЮИС из Университета Корнуэлла провели исследование структуры американской ПРО. Они пришли к выводу, что ракеты-перехватчики в Польше и радиолокатор в Чехии могут засекать и уничтожать российские баллистические ракеты. Мало того, ученые уверены, что для нейтрализации угрозы со стороны Тегерана, на чем настаивает Белый дом, целесообразнее было бы разместить указанные элементы ПРО ближе к иранским границам. Их выводы поддержали и другие ученые.
Выводы ученых лишний раз подтверждают, что российская критика планов американской администрации является обоснованной. РФ категорически выступает против планов по размещению ПРО.
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