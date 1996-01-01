www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Америка признала, что ПРО - угроза России

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Известные американские физики считают, что система ПРО, которую США намерены создать в странах Восточной Европы, представляет серьезную угрозу для России, вопреки официальным заявлениям Вашингтона. Они считают, что, презентуя Европе свои предложения, представители Пентагона занизили возможности противоракетной системы.

Теодор ПОСТОЛ из Технологического университета Массачусетса, ранее являвшийся советником главнокомандующего морскими операциями, и Джордж ЛЬЮИС из Университета Корнуэлла провели исследование структуры американской ПРО. Они пришли к выводу, что ракеты-перехватчики в Польше и радиолокатор в Чехии могут засекать и уничтожать российские баллистические ракеты. Мало того, ученые уверены, что для нейтрализации угрозы со стороны Тегерана, на чем настаивает Белый дом, целесообразнее было бы разместить указанные элементы ПРО ближе к иранским границам. Их выводы поддержали и другие ученые.

Выводы ученых лишний раз подтверждают, что российская критика планов американской администрации является обоснованной. РФ категорически выступает против планов по размещению ПРО.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru