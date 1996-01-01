Россия готовится к космической войне

Командующий Космическими войсками РФ генерал-полковник Владимир ПОПОВКИН в ходе специальной пресс-конференции заявил, что Москва готова принять адекватные меры на тот случай, если какая-нибудь страна разместит свое оружие в космосе.

"Законы вооруженной борьбы такие, что появится ответное оружие", - отметил Поповкин. При этом он сообщил, что Россия и Китай подготовили проект Декларации о неразмещении оружия в космосе и направили его в ООН. "Надо узаконивать правила игры в космическом пространстве", - подчеркнул генерал-полковник. По его словам, последствия размещения оружия в космосе могут быть непредсказуемы, поскольку "это (космическое оружие) - очень сложная система". "Может начаться одна немалая война", - добавил Поповкин.

Вместе с тем командующий отметил, что на данный момент оружия в космосе нет ни у одной страны мира. Впрочем, по его мнению, космическое пространство в любом случае не должно быть сферой интересов какого-либо государства. "Мы не хотим воевать в космосе, не хотим там хозяйничать, но не позволим там хозяйничать другой стране", - сказал Поповкин, напомнив при этом, что в настоящее время полноценно использовать космос в военной и гражданской сфере могут лишь две страны - Россия и США. К ним приближается Китай, а в перспективе такая возможность появится у Индии и Европы в лице Европейского космического агентства, добавил генерал-полковник.