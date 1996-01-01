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Россия может быть уничтожена за один день
Сегодня военный конфликт между Россией и Западом кажется маловероятным. Но история движется быстро. То, что еще вчера казалось невероятным, вдруг становится реальностью. Когда-то бредом сумасшедшего показались бы воздушная война НАТО против Югославии (1999), атаки Манхэттена в 2001-м, операции США в Афганистане и Ираке после 11 сентября. Нельзя прятать голову, уходя от "запретных" сегодня тем. И мы должны представить себе возможные сценарии войны. Вот несколько сценариев, опубликованных в газете "Наше время".
...Президент РФ погиб в мгновение ока. Нанесенный орбитальной бомбардировочно-штурмовой системой неядерный удар был неотразим в принципе. Таково уж оружие конца 2010-х годов: неядерное, но столь же убийственное.
Сначала точное местопребывание главы государства установили мощные спутниковые системы разведки. Затем его кортеж накрыла туча вольфрамовых стрелок, запущенных с орбиты в боевых блоках. Мчась со скоростью 6 километров в секунду, они уничтожили все живое на площади в полтора квадратных километра. Огромная страна вмиг оказалась обезглавленной.
Заокеанский сценарий
Российские генералы даже не шелохнулись. Их американцы вовремя обработали и подкупили, как в свое время подкупили военную верхушку Ирака накануне операции 2003 г. Политическая верхушка РФ парализована страхом. Она не умеет и не хочет брать на себя ответственность, она дрожит за свои шкуры и капиталы за границей. Никто так и не отдал приказа на применение ядерного оружия по целям в Соединенных Штатах.
Тотчас же в Москве начались уличные демонстрации объединенной лево-право-националистической оппозиции, режиссируемой из-за океана. Во главе страны становится Спаситель Отечества, большой Генерал. Формируется Кабинет Русского Спасения, который быстренько объявляет о теснейшим сотрудничестве с Вашингтоном. И берет курс на отделение Северного Кавказа. Уже ясно, что Россия скоро признает Сибирскую и Дальневосточную республики. Их активисты даже не скрывают, что готовы разместить у себя американские военные базы ради того, чтобы предотвратить китайскую оккупацию. И это же - гарантия от притязаний ненавистной Москвы. Той, что только отбирает средства в виде налогов и отчислений, но почти ничего не дает взамен. Американские ВМС и морская пехота занимают Сахалин с его богатейшими месторождениями нефти и газа. Американские контингенты быстро занимают Приморье и опорные пункты вдоль трассы БАМа.
Газовая и нефтяная промышленность, а также трубопроводная система РФ переходят под международный (натовский) контроль в "интересах прогрессивного человечества".
В качестве пехоты американцы используют практически наемные контингенты стран-младших членов НАТО. Поляков и других восточноевропейцев.
Война против России выигрывается американцами за один-единственный день. Она обошлась им всего-навсего в десять-пятнадцать миллиардов долларов.
Новая "Барбаросса"
Иную картину рисует Александр ВЛАДИМИРОВ, генерал-майор, вице-президент Коллегии военных экспертов, кандидат политических наук.
Ближайшая стратегическая задача НАТО заключается в уничтожении России как основного геополитического противника. Как? Путем ее расчленения с одновременным уничтожением ее вооруженных сил, захватом всех ресурсных зон и переходом к управлению страной с помощью системы оккупационных режимов.
Направления основных стратегических ударов НАТО в этом случае:
1. На северо-западе: удары из Финляндии на Мурманск и Выборг с отделением Кольского полуострова и Карелии, исключая Санкт-Петербург.
2. На западном стратегическом направлении: удары по сходящимся направлениям из Прибалтики и Украины (минуя и блокируя Беларусь) - на Москву, с одновременной "зачисткой" Калининграда.
3. На юго-западном стратегическом направлении: сходящиеся удары из Украины, Грузии и Казахстана с целью отсечения юга России и Каспийского моря, с общим направлением на Волгоград (с одновременной "зачисткой" Приднестровья, Абхазии, Осетии и черноморской зоны России).
4. На юге: расходящиеся удары с территории Казахстана: первый - на север вдоль Уральского хребта до полярных зон. Второй - на Волгоград (практически - на Сталинград). Третий - на восток вдоль БАМа.
В результате такой "Барбароссы" в европейской части бывшей РФ формируется подмандатное НАТО, "национально чистое" "Княжество Русское" (почти по рубежу "этнической русской зоны"). Выход к морю оного княжества - только в районе Архангельска (Белое море), причем под полным контролем Запада. Южнее формируется самостоятельная Кавказская федерация, западнее - Великая Польша (включающая Беларусь) и укрупненная Великая Украина. В Поволжье создается несколько исламских государств или Исламский союз государств Поволжья. На северо-западе организуется Конфедерация Прибалтийского альянса - до Пскова включительно. На Востоке Китай попытается провести большую операцию по взятию под контроль всей двухсоткилометровой пограничной Дальневосточной зоны, Приморья, сырьевых зон и инфраструктурных объектов, в том числе и с целью недопущения к ним армий НАТО и США.
Время подготовки плана такой операции - 2-7 лет.
- Такой сценарий возможен лишь в том случае, если в России разразится кризис власти и экономики, когда политика страны станет пассивной, а ее Вооруженные силы - недееспособными, - считает А. Владимиров. - В таком случае система стратегического управления РФ в войне терпит полный крах, разрушаются силы стратегического сдерживания России. Другими необходимыми условиями мы считаем согласие народов Украины и Грузии на вхождение в НАТО; заблаговременную смену режимов в Казахстане (возможно, и в Беларуси); разрастание вооруженных конфликтов (мятежей) в регионе Северного Кавказа, в Поволжье и Прикаспии. А также превентивное сосредоточение экспедиционного корпуса НАТО (США) в Прибалтике, Казахстане, Украине, Грузии. Для осуществления плана необходимо удержание НАТО и США абсолютного превосходства в информационной сфере, в космосе, море и в воздухе, подготовка серьезной "пятой колонны" на территориях стран-жертв агрессии и возможная революционная ситуация в них.
План почти идентичен гитлеровскому плану "Барбаросса" - плану нападения на СССР-Россию.
Возникает вопрос: а возможен ли такой вариант вообще? Ибо для современного и образованного европейца все это выглядит как совершенный бред. Но для образованного европейца конца 1930-х годов и план "Барбаросса" казался абсолютным бредом.
Победа - в быстроте
Еще один сценарий выдвинул известный военный аналитик Михаил ХОДАРЕНОК.
Видимо, самой главной чертой будущей войны НАТО с ядерной державой (РФ) станет быстрота. Если в течение нескольких минут не удастся нанести "разоружающий удар" - нейтрализовать носители сил ядерного сдерживания (СЯС) и полностью исключить применение тактического ЯО - нападающая сторона может считать войну проигранной. Поэтому Запад прежде всего "вырубит" ядерную компоненту Росфедерации. Разведка США уже давно вскрыла места дислокации основных и запасных подземных пунктов высших звеньев управления, узлов связи, центральных командных пунктов видов Вооруженных Сил РФ. Основной задачей первых минут возможной агрессии НАТО станет вывод из строя системы управления государством и Вооруженными силами.
Никаких фронтов, никаких стратегических операций на морских и континентальных ТВД, никакого прорыва обороны и многодневных бомбардировок в войне будущего не предвидится. Реальностью станет мгновенный, мощный, согласованный по всем составляющим и сферам удар.
Все эти сценарии вполне реальны. Но лишь в одном случае: если Россия и в 2010-х годах останется в нынешнем виде - низкотехнологичной "нефтяной страной". С диким расколом между правящей "элитой" и народом. С острым конфликтом внутри самой правящей верхушки. С отсталой промышленностью и Вооруженными силами позавчерашнего дня. Но картина будет совершенно иной, если Россия сможет стать быстроразвивающейся инновационной державой. И тогда опасность военного поражения отступит...
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