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У хабаровчан ставка на промышленность
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли в первом чтении краевой бюджет на 2008 г. Доходная часть прогнозируется в объеме 33 млрд 356 млн 13 тыс. руб., расходы - 36 млрд 464 млн 737 тыс. руб., дефицит - 3 млрд 108 млн 724 тыс. руб., что не превышает установленный федеральным законодательством уровень.
Представляя бюджет будущего года, заместитель председателя правительства края Александр ЛЕВИНТАЛЬ сказал, что правительство планирует достаточно высокие экономические показатели. "Так, валовый региональный продукт, по оптимистическому варианту развития ситуации, должен вырасти на 5,7%, - отмечает чиновник. - Конечно, это возможно, если крупнейшие наши предприятия будут иметь загрузку. Индекс промышленного производства планируется увеличить на 8%, это выше российских показателей. Предполагается, что по объему инвестиций, в том числе и иностранных, край упрочит лидирующие позиции в стране". Говоря о демографической ситуации, Александр Левинталь отметил, что впервые за несколько последних лет людей, приезжающих в край, стало больше, чем уезжающих. Ожидается также, что по оптимистическому прогнозу среднедушевые доходы в крае вырастут на 18%, а реальный рост заработной платы составит 8,4%.
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