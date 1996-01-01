Губернатор Сергей Дарькин: Мы готовы!

Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН во время проведения Морской коллегии встретился с советником Президента РФ Сергеем УШАКОВЫМ, курирующим подготовку к АТЭС-2012.

Как сообщает РИА "Восток-Медиа", это не первая встреча помощника президента и губернатора Приморья по поводу проведения саммита АТЭС-2012 во Владивостоке.

"Федеральные ведомства, вовлеченные в реализацию данного крупного международного проекта, в настоящее время выходят с предложениями об участии в нем в рамках своих полномочий, - сообщил Сергей Ушаков. - И мы формируем план работы до 2012 года, в него входит масса локальных проектов, которые будут осуществляться здесь, в Приморье. Проект включает в себя инфраструктурные, социальные, строительные проекты. Мы видим свою задачу в том, чтобы синхронизировать работу федеральных ведомств и администрации Приморского края".

Губернатор Сергей Дарькин заметил, что много вопросов не только организационных, но и строительных, а также подготовки кадров.

"Кто будет обслуживать саммит АТЭС? Мы открываем новые специальности, - заявил губернатор Приморья. - А это рабочие места в основном для молодежи. У молодых есть возможность проявить себя. Если кратко - мы готовы".