"Гражданская сила" ставит на автомобилистов

О своей готовности участвовать в выборах депутатов Государственной Думы пятого созыва заявило и приморское отделение партии "Гражданская сила".

Как сообщил ИА REGNUM председатель политического совета регионального отделения партии Олег ЕЖОВ, в список включены председатель хабаровского отделения "Движения автомобилистов России", помощник депутата Госдумы Виктора ПОХМЕЛКИНА Игорь ВЕЛИЧКО и сам Ежов.