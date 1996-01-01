В Дальнегорске - затишье

Предвыборная кампания в Дальнегорске проходит без особого шума. Кандидаты еще не начали судиться друг с другом и строчить жалобы.

Правда, предприниматель, президент общественной организации Федерация бокса Дальнегорска Игорь ТАРАБАРИН, которому муниципальный избирком ранее отказал в регистрации (часть подписей признана недействительными), обратился в городской суд с иском на избирком и выиграл. Суд постановил, что Тарабарину незаконно отказали в регистрации. Но муниципальный избирком подал кассационную жалобу в краевой суд. На днях состоится разбирательство... А в остальном - почти мирно.

Кандидат в мэры Фотьянов-старший, как и ожидалось, публично бодается с ТЕРЕБИЛОВЫМ, склоняя его за липовый диплом об окончании ВГУЭСа. Гендиректор ООО "Азалия" Александр Теребилов свою кампанию ведет лаконично: на въезде в Дальнегорск - реклама, на центральной улице - растяжка, везде написано просто: "Александр Теребилов". Мол, остальное и так понятно. На остановках и людных местах - портреты начальника Второго Советского рудника "ГМК" Григория КРУТИКОВА, тоже кандидата в мэры. Слоган к ним тоже незамысловатый - "Здесь живу и работаю". Хотя прочие кандидаты тоже вроде здесь живут и работают, кроме директора ООО "ВИП Транс" Вячеслава СОМОВА - он из Находки. И.о. главы ДГО Виктор КОЛОСКОВ грамотно пиарит себя в местных СМИ - все построено на позитиве, что доброго успела сотворить горадминистрация под его чутким руководством, что собирается...