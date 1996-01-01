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Космическое недоразумение
Новое решение проблем космодрома Свободный и поселка Углегорск предложил директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий КРУПНОВ. Суть проекта, подготовленного группой российских ученых и общественных деятелей, заключается в создании Свободненского дальневосточного космического кластера вокруг закрытого территориального образования Углегорск.
Представляя в Благовещенске свой доклад на эту тему, подготовленный совместно с Московским космическим клубом, Юрий Крупнов отметил, что даже обсуждать вопрос о закрытии нашего космодрома - гигантское недоразумение. Углегорск - один из двух-трех-четырех населенных пунктов Дальнего Востока, который имеет качественную инфраструктуру. Уход из него военных - путь к катастрофе, к потере прекрасно обустроенного городка.
- То, что я увидел на космодроме и в Углегорске, уникально, - делился впечатлениями Юрий Васильевич. - Там в прекрасных условиях живут и работают специалисты высокой категории, понимающие, что такое серьезная промышленная организация запусков, инженерное дело. Причем часть из них владеет тонкими технологиями.
Вспомнил Юрий Крупнов и о программе переселения наших соотечественников из-за рубежа, часть из которых предполагают принять в Углегорске. Причем по этому поводу, не оспаривая важности и своевременности принятых по Дальнему Востоку решений, он высказался достаточно скептически:
- Привезем человек 200, а вывезем не менее полутора тысяч интеллектуалов.
Что же конкретно предлагают Юрий Крупнов и его единомышленники?
- Мы представляем нашу, ни на что не претендующую версию развития космодрома Свободный и Углегорска, - объясняет ученый. - Наша задача - поставить вопрос о проектном залоге, о том, что нужны проектные вклады. Дальше - объединять усилия всех заинтересованных лиц для того, чтобы реализовывать проект по созданию Свободненского дальневосточного космического кластера. Идея состоит в том, что ставку надо делать не на замещение космической деятельности какими-то новыми видами. Мне, к примеру, рассказывали об одном из проектов, согласно которому космодрома не будет. Но построят маленький нефтеперегонный заводик, две пекарни... Это не программа развития, это программа выживания после катастрофы. И если мы не хотим окончательно превратиться в сырьевой придаток стран АТР, то нам необходимо совершать цивилизационный прорыв и кардинально поменять парадигму отношения к Дальнему Востоку.
Кластер, или промышленная группа, - это уникальные сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний и организаций, производящих на основе согласованного действия в определенной сфере лидирующий мировой продукт, говорится в проектно-аналитическом докладе, представленном вниманию амурчан.
Свободненский дальневосточный космический кластер (СДКК), созданный на базе космодрома Свободный, способен стать важным организационным образованием. Он позволит объединить интеллектуальный потенциал региона для возрождения ДВФО, перейти от инерционного и экстенсивного к интенсивному и опережающему развитию, реализовать трансфер космических технологий в другие отрасли промышленности.
На этой территории сосредоточен уникальный для всех пяти часовых поясов Зауралья, Сибири и Дальнего Востока интеллектуальный потенциал - космические специалисты. Отсюда можно осуществлять запуски ракет-носителей легкого и среднего классов, создавать группировки микро- и макроспутников в интересах России, Дальневосточного федерального округа. Их пока предполагается привозить с запада страны - из Омска, Красноярска, но в перспективе надо налаживать их выпуск и здесь, в частности в Комсомольске-на-Амуре.
- Потихоньку мы должны приходить к тому, чтобы электронику, спутники, ракеты-носители производить в регионе. Имеется в виду плечо развития Углегорск-Комсомольск. Мы должны делать это сначала отверточно-замещающим способом, как это сейчас делают на космодроме, постепенно налаживая производство, - объясняет Юрий Крупнов.
В кластер должны войти фактически 50 разных структур, начиная от Роскосмоса до структур научно-технических, производственных, разного уровня бизнеса, структур образовательных. Поскольку кластер и лидирующий продукт - это всегда интеграция трех важнейших факторов: передовых промышленности, науки, образования.
- Если это триединство обеспечено, мы получаем несырьевое инновационное развитие, - подчеркивает Юрий Васильевич. - Очень важно то, что на космодроме уже сейчас достигнута серьезная международная кооперация при запусках американского, шведских, израильских спутников. Это имеет большое значение, поскольку, чтобы сделать кластер, сюда надо будет привлекать не только государственные инвестиции, но и частные, в том числе и международные.
По мнению ученого, ключевым проектом, который должен быть положен в основу программы развития всего Дальнего Востока, должно стать создание коридора развития Углегорск - Комсомольск-на-Амуре. Он должен опираться на Байкало-Амурскую магистраль.
- Соответственно вопрос строительства и развития этого коридора - вопрос модернизации, обновления, доделывания магистрали, - убежден Юрий Крупнов. - Дальше есть Амуро-Якутская дорога, которая к нему достаточно близко подходит. Плюс проект создания на севере Амурской области и в Южной Якутии территориально-промышленного комплекса черной металлургии.
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