Дальний Восток. Прыгнуть выше головы

Дальневосточный экономический форум стал самым значимым событием сентября. Хотя в отличие от Питерского или Кубанского собратьев он не был обласкан вниманием федеральных властей. Скоропостижная смена председателя правительства резко поменяла состав московской делегации. Как известно, дальневосточники ожидали приезда Михаила ФРАДКОВА, с которым на нашу окраину должны были подтянуться и ключевые для региона министры. Исполняющим обязанности стало совсем не до дальневосточных проблем.

Тем не менее руководители ряда крупных национальных компаний в Хабаровск приехали. Приняли участие в форуме практически все губернаторы Дальнего Востока, руководители законодательных органов, дипломаты и руководители иностранных компаний, чьи бизнес-интересы тесно связаны с регионом.

Обсуждать разрабатываемую Минэкономразвития стратегию развития ДВФО в отсутствие самих разработчиков, может быть, не самое благодарное дело, и, тем не менее, разговор на пленарном заседании и "круглых столах" форума дает более-менее понятную картину дальнейшего существования ДВФО. Эта картина в значительной степени связана с теми проектами, которые планируют реализовывать в регионе крупные национальные компании.

Бизнесмены озвучили конкретные цифры капиталовложений, даты запуска новых производств, прогнозные оценки по количеству создаваемых рабочих мест. Региональные чиновники охотно брали эти цифры "на заметку" для будущих стратегий субъектов. Только ответа на вопрос - кто это все будет строить, а потом работать - никто не давал. Как, впрочем, и гарантий того, что, следуя выбранному пути, Дальний Восток начнет развиваться опережающими темпами.

Смещение на восток

Как заметил генеральный директор ОАО "Компания "Сухой" Михаил ПОГОСЯН, развитие авиационной промышленности России напрямую связано с Дальним Востоком. Приоритетом развития в области военной техники корпорации "Сухой" остается производство самолетов семейства Су, а также создание новых комплексов и самолета пятого поколения. А в области гражданской техники ключевые программы - это SuperJet 100/130, среднемагистральный самолет на базе МC-21, создание которого запланировано на 2015 год, широкофюзеляжный ближнемагистральный самолет (2020 год) и сверхзвуковой самолет бизнес-класса (2025 год).

"Рынок региональных перевозок - один из наиболее развивающихся, - отметил Михаил Погосян. - Наша цель - занять 20% этого рынка". Базовым центром по производству самолетов SuperJet 100 в стратегии ОАК останется КнААПО. Объем капитальных вложений в КнААПО и Новосибирское АПО, со слов Михаила Погосяна, уже превысил 3,5 млрд руб., выход на серийные объемы производства - 60 самолетов в год к 2010 году - потребует затрат в объеме более 10 млрд руб.

С востоком страны связывает свое будущее и "Роснефть". По словам вице-президента ОАО "Роснефть" Александра САПРОНОВА, к 2015 году на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири будет добываться около 130 млн тонн, рост добычи составит около 12%. Сегодня 47% нефтеперерабатывающих мощностей компании находятся на востоке страны. К 2010 - 2011 году "Роснефть" собирается довести этот показатель до 80%. При этом глубина переработки сырья на НПЗ компании вырастет до 95%.

"Второй этап реконструкции Комсомольского НПЗ мы планируем завершить в 2010 году, - рассказал Александр Сапронов. - В ближайшее время начнем работу по ТЭО Восточного НПЗ. Предполагаем строить его в две очереди по 10 млн тонн каждая. По предварительной оценке, первая очередь должна быть завершена к 2012 году". Одновременно "Роснефть" ведет работы по расширению терминала в Находке и прорабатывает возможность сооружения нефтепродуктопровода от КНПЗ до Де-Кастри.

Операция "Преемник"

Для энергетиков Дальний Восток всегда был регионом особым. И останется таковым. Как заявил полномочный представитель председателя правления РАО "ЕЭС России" по энергетике Дальнего Востока и Восточной Сибири Дмитрий СЕЛЮТИН, советом директоров компании принято решение о создании РАО - "Энергосистемы Востока", которое станет правопреемником РАО ЕЭС по обязательствам на востоке страны с июля 2008 года, то есть после ликвидации РАО ЕЭС. Контрольный пакет компании будет принадлежать государству. В новое общество войдут "ДЭК", "ДГК", "ДРСК", ремонтно-сервисные компании, а также все изолированные АО-энерго. Одновременно на территории федерального округа будут действовать филиалы "ФСК" и "ГидроОГК". В состав последней будут переданы активы ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Геотерм".

Решить задачу выравнивания дальневосточных тарифов со среднероссийскими можно будет только в период с 2014 по 2017 год, считает Дмитрий Селютин. При этом РАО ЕЭС поддерживает позицию, которую отстаивает полпред президента в ДВФО Камиль ИСХАКОВ о необходимости субсидирования разницы между дальневосточными и среднероссийскими тарифами на период до 2014 года.

Сотрудничество по-газпромовски

У представителя "Газпрома" Дмитрий Селютин поинтересовался, будет газ в Приморье к саммиту АТЭС или нет. "Что нам проектировать - станцию на газе на базе ТЭЦ-2 во Владивостоке или Уссурийскую ТЭЦ?" На это начальник управления координации восточных проектов "Газпрома" Виктор ТИМОШИЛИН неуверенно ответил: "Идеально иметь газопровод до Владивостока к 2012 году, но для этого надо решить вопрос по газу месторождения "Сахалин-1", который должен составить ресурс по проекту на первом этапе". Как оказалось, "Газпрому" нечем наполнять трубу. Почти весь газ проекта "Сахалин-2" законтрактован на экспорт.

В сентябре Минпромэнерго утвердил так называемую "Восточную газовую программу". По ней предполагается сформировать четыре газовых центра на востоке страны: сахалинский, иркутский, якутский и красноярский. Сначала "Газпром" планирует освоить месторождения Сахалина. "На Дальнем Востоке предусматривается также строительство газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, рассчитанного на прием газа проекта "Сахалин-1", а потом "Сахалин-3", - раскрыл планы Виктор Тимошилин . - В районе Хабаровска эта система будет объединена с газопроводом Якутия -Благовещенск-Хабаровск, который пройдет параллельно ВСТО".

Отсутствие газа у "Газпрома" для заполнения трубы Сахалин-Хабаровск-Владивосток грозит стать головной болью Exxon Mobil. Газ проекта "Сахалин-2" предназначен зарубежным потребителям. Будущие сахалинские проекты дадут отдачу не ранее 2016 года. Единственный источник для наполнения трубы до этого времени - газ проекта "Сахалин-1". И даже его, согласно прогнозам "Газпрома", может не хватить для того, чтобы закрыть ожидаемый спрос на Дальнем Востоке. По словам Виктора Тимошилина, договор о разделе продукции с Exxon Mobil содержит пункт о первоочередном удовлетворении спроса на газ со стороны российских потребителей. И российское правительство настаивает на этом.

При этом "Газпром" хочет сам строить газопровод с Сахалина. "Мы разработали положения газификации всего ДВФО, - уверял Виктор Тимошилин. - Решив вопрос с источником газа, мы готовы провести переговоры с коммерческими потребителями". "Газпром" занимает активную позицию и по строительству газопровода на Камчатке.

Выпрыгивание за рамку

По мнению экспертов, планы российских корпораций по оприходованию ресурсов Дальнего Востока проблему опережающего развития региона не решают. "В настоящий момент угрожающе выглядят ножницы темпов развития ВВП РФ и ВРП Дальнего Востока, - отмечает директор Института экономических исследований ДВО РАН, академик Павел МИНАКИР. - Но они расходились и в 80-е, и в 70-е годы. И это заставляет задуматься над тем, насколько правильный выбор сделан сегодня государством. Ведь в советское время в развитие инфраструктуры Дальнего Востока вкладывались огромные деньги". К тому же на фоне роста ВВП Японии и КНР скромные успехи Дальнего Востока выглядят просто незаметно. Так, с 1992 по 2005 год ВВП КНР вырос на 300%, Японии - на 120%, а Дальнего Востока только на 60%. "При таких показателях мы обречены на прозябание, - замечает Павел Минакир. - Если мы с этим не согласны, то должны задуматься над тем, как можно коренным образом переломить ситуацию".

Как известно, сильной стороной Дальнего Востока всегда были прямые иностранные инвестиции. Но после пика в начале 2000-х, связанного с сахалинскими проектами, они практически сошли на нет. "Правительству РФ не мешало бы задуматься над вопросом, а почему это произошло, - полагает Павел Минакир. - Ведь страны АТР испытывают трудности с размещением капитала, но на Дальний Восток России он не идет. А если сравнивать индексы предельной капиталоотдачи, то получается интересная картина. Единица капитала, вложенная в Дальний Восток, дает единицу отдачи, у Вьетнама этот показатель равен 2,2, у Южной Кореи - 4, а у КНР - 10. Вот так инвестиции и распределяются".

Тех мероприятий, которые сегодня предлагают провести для развития Дальнего Востока, по мнению Павла Минакира, недостаточно. "Чтобы в корне изменить ситуацию, надо попытаться прыгнуть выше головы. Одна из концепций развития, которую мы предлагаем, - это концепция промышленно-сервисных дуг. Можно найти в себе смелость и на оконечностях транспортно-энергетических коридоров создать институциональные ловушки, которые заставят инвесторов строить комплексы по переработке ресурсов на российской территории. Можно попробовать создать на Дальнем Востоке стимулирующую систему распределения доходов, хотя бы от приграничного сотрудничества".

Труд или капитал

О необходимости прыгать выше головы говорят и другие эксперты. В частности, заместитель директора ГУ "ДальНИИ рынка" при МЭРТ Станислав БЫСТРИЦКИЙ. Согласно его данным, все регионы Дальнего Востока относятся к группе субъектов с преимущественно трудозатратной экономикой. "А из этого следует, что, если мы остановимся на современном уровне развития экономики, то вопрос об удвоении ВРП каждые 10 лет можно закрывать как некорректный, - утверждает он. - При сегодняшних коэффициентах эффективности труда и инвестиций, а также тех тенденциях в народонаселении, которые прогнозирует Росстат, нам нужно увеличить годовой объём инвестиций с 234,1 млрд руб. (в 2005 году) до 5 трлн руб. (в 2015 году), то есть в 20 раз.

Для решения задачи по удвоению ВРП на Дальнем Востоке необходимо увеличить уровень инновационной способности экономики как минимум на 35%", - подчеркивает ученый.

О развитии инновационной экономики на Дальнем Востоке рассуждают и региональные чиновники. Министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ считает, что к инновационному потенциалу относится не только производственный, но и научный, технический потенциал: "Надо поддерживать институты и вузы, которые готовят новые кадры, вырабатывают ноу-хау, дают инновационные идеи. Без этого мы не сможем изменить ситуацию на Дальнем Востоке".

Но это скорее дело будущего. А в настоящем региональные чиновники больше обеспокоены тем, как будет разрабатываться стратегия ДВФО. Так, сегодня, по мнению министра экономического развития и внешних связей Амурской области Александра ГОРДЕЕВА, существует опасность, что каждый регион разработает свою стратегию "зазря", так как позже выяснится, что она не совпадает со стратегией государства.

"По мере дальнейшего развития регионов будет возрастать число точек соприкосновения экономик, где требуются согласованные действия, - подытожил свое выступление на форуме губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ. - В этой связи требуется выработка согласованной политики руководителей регионов, полномочных представителей Президента Российской Федерации в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах по учету интересов и проблем регионов в планах развития РФ, реализации масштабных инфраструктурных, производственных, социальных, научных проектов".

И в этом с чиновниками солидарны бизнесмены. Собственно, Дальневосточный международный экономический форум и стал такой площадкой для согласования позиций.