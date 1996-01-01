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Приморье определяется с партийными списками
Основные партии, претендующие на прохождение 2 декабря 7%-ного барьера в Госдуму, определились со своими предвыборными списками. Дело остается за "Единой Россией".
23 сентября парламентарий от Приморского края, экс-коммунистка Светлана ГОРЯЧЕВА отметилась в федеральном списке "Справедливой России" на выборах в Госдуму под вторым номером. На съезде также утвержден региональный список "Справедливой России" по Приморскому краю. В него вошли:
1. Владимир ВОЙТОВСКИЙ.
2. Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ.
3. Александр ЕРМОЛАЕВ.
4. Сергей МАТЛИН.
5. Вячеслав СЕДЫХ.
Между тем в понедельник 24 сентября внеочередной съезд партии "Патриоты России" утвердил свой список кандидатов в депутаты Госдумы. Список по краю возглавил депутат Госдумы, бывший мэр Владивостока Виктор ЧЕРЕПКОВ. В тройку вошли также Олег СЫСУЕВ и Лариса РАСПУТНАЯ.
В ходе всероссийского съезда ЛДПР, прошедшего в середине сентября, в приморский список были включены:
1. Валерий СЕЛЕЗНЕВ.
2. Марина МИХАЙЛОВА.
3. Юлия ТОЛМАЧЕВА.
4. Игорь ДЕМЕНОК.
В Приморский региональный список КПРФ вошли:
1. Владимир ГРИШУКОВ, лидер партии.
2. Павел АШИХМИН, лидер Приморского отделения Союза коммунистической молодежи.
3. Ольга СКРИПКО, председатель профкома большекаменского завода "Звезда".
4. Николай НЕГОДА, директор уссурийского "Коопзаготпрома".
5. Владимир ЕМБУЛАЕВ, доктор экономических наук, профессор, преподаватель ВГУЭС.
6. Анатолий ДОЛГАЧЕВ, заведующий орготделом крайкома партии.
7. Геннадий КУЛИКОВ, декан факультета философии, теологии и религиоведения ДВГУ.
8. Наталья ЖУРАВЛЕВА, руководитель коммунистов Надеждинского района.
Всероссийская конференция партии "Яблоко" утвердила приморские региональные списки на прошлой неделе. Было принято решение выдвинуть на выборы в российский парламент два списка, "северный и "южный". В "северный список" вошли:
1. Кирилл КОСИЛОВ, врач, заместитель председателя регионального отделения партии.
2. Людмила МАСАЛОВА, химик ОАО "Бор".
3. Дмитрий ЦВЕТКОВ, руководитель владивостокского местного отделения партии.
4. Геннадий ДОНСКОЙ, пенсионер.
В свою очередь в "южный список" включены:
1. Владимир НИКИФОРОВ, лидер "Яблока" в Приморье.
2. Надежда ТЯЖОВА, юрист.
3. Максим ПОТЕХА, менеджер одной из компаний, беспартийный.
4. Марина ЗАПОРОЖЕЦ, руководитель пресс-службы Морского государственного университета им. Г.И. Невельского.
5. Ирина АЛЕШИНА, руководитель одного из аудиторских бюро.
Список приморских единороссов, которые пойдут на выборы в Госдуму, будет утвержден на партийном съезде 2 октября.
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