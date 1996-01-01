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Чтоб нам пусто было

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Зачем американским экспертам понадобилось посещать Габалу, если их реакция была известна заранее? Раскритиковав технические возможности РЛС в Азербайджане, Вашингтон получил формальный повод для отказа от сотрудничества с РФ. Теперь можно размещать в Чехии радар, нависая над Россией, но при этом подставляя под удар Европу.

Состоявшийся на этой неделе визит американских специалистов на Габалинскую радиолокационную станцию особых сенсаций не принес, сообщают информагентства. Глава Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Генри ОБЕРИНГ заявил, что РЛС по своим техническим характеристикам не заменит американский радар, который правительство США планирует разместить в Чехии.

По его мнению, как сообщают интернет-издания, российская станция подходит для системы раннего предупреждения, но не предназначена для наведения ракет-перехватчиков на цель. Фактически генерал повторил хорошо заученную фразу, прозвучавшую в Вашингтоне сразу после предложения Президента России о совместном использовании Габалинской РЛС.

Зачем тогда вообще нужна была поездка в Азербайджан? Отказаться от разумных предложений Москвы без "экспертной" оценки значило бы откровенно раскрыть свои истинные планы. Но теперь, можно со спокойной душой выдвигать любые аргументы в пользу размещения американских элементов ПРО в Европе.

Можно предположить, что после ритуального визита в Габалу проект развертывания радиолокационной станции в Чехии пойдет полным ходом. Радар перевезут в Европу с Маршалловых островов и установят на полигоне Брды, в 90 километрах юго-западней Праги, в течение 16 месяцев. Как утверждают специалисты, технических проблем для транспортировки нет, и военный объект США, если парламент Чехии примет такое решение, появится вблизи западных границ РФ в конце 2009 года. Американцам это дает возможность не только нависнуть над Россией, но и восстановить политическое и экономическое влияние в Европе, изменив баланс сил в свою пользу.

Россия осуществляет все более независимую национальную политику, которая резко контрастирует с тем, что происходило в первые постперестроечные годы. Авторитет и влияние России на политическую жизнь ближневосточного и других регионов резко выросли на фоне прочно увязшей в иракском и афганском конфликтах Америки. К этому надо прибавить и снижение роли США в глазах европейских союзников, которые сотрудничают с Россией, чтобы, в частности, обеспечить себя необходимыми энергоресурсами.

В такой ситуации действия США вполне понятны и предсказуемы. В размещении элементов ПРО в Европе следует усматривать стремление американского руководства более прочно привязать членов НАТО к своей политике диктата при решении вопросов, затрагивающих интересы США.

Утверждая, что система будет использована в интересах всего Североатлантического блока и обезопасит его участников от возможных ударов со стороны "оси зла", Вашингтон, безусловно, лукавит. Ракеты и радары в Польше и Чехии предназначены, прежде всего, для защиты территории Америки, являются собственностью США, и Европа к ним никакого отношения, в принципе, не имеет.

Кроме того, экономическая ситуация в США складывается таким образом, что у администрации БУША возникает необходимость все больше нагнетать обстановку и искать все новые аргументы в пользу увеличения военных расходов.

Россия является неотъемлемой частью Европы, но ее интересы в данном вопросе полностью игнорируются. А это наводит на мысль, что все планы в рамках ПРО направлены именно против нее. И все разговоры об иранской угрозе - не более чем очередной миф, причем неубедительный. Иранские ракеты в лучшем случае могут долететь до южных провинций Турции, поэтому с таким же успехом американский радар можно поставить в Австралии.

В отличие от мифической заботы об укреплении противоракетной обороны своих европейских друзей, можно отметить реальные причины развертывания объектов ПРО в Европе. Это увеличение дальности и вероятности обнаружения баллистических ракет и усиление контроля воздушного пространства над Россией. Именно так можно оценить действия США по модернизации РЛС на базах в Великобритании и в Гренландии, а также перебазирование радара морского базирования SBХ-1 поближе к Камчатке.

Таким образом, можно констатировать планомерное окружение России с выдвижением средств разведки и огневого поражения непосредственно к ее границам. Но, прежде всего, США (конечно, за счет союзников) ставят задачу отодвинуть от национальных границ первоочередные цели возможных ударов возмездия, которыми станут элементы ПРО. Отказ от использования Габалинской РЛС - это упущенный шанс США стать реальным союзником России.

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