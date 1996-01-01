Пришел, чтобы выстроить

Политологи комментируют назначения в администрации Приморского края как еще одну попытку укрепить команду Сергея ДАРЬКИНА.

Назначение Сергея СОПЧУКА первым вице-губернатором Приморского края говорит о выстраивании принципиально новой системы исполнительной власти в регионе и значительном усилении позиций приморской администрации на федеральном уровне. Такое мнение высказал PrimaMedia приморский политолог, директор "Дальневосточного консалтингового центра" Петр ХАНАС:

- Вполне логичными выглядят предоставленные Сопчуку полномочия. Одной из основных сфер его работы станут вопросы по подготовке к проведению форума АТЭС 2012 г. во Владивостоке. Также он будет курировать департаменты ЖКХ и топливных ресурсов, международного сотрудничества и туризма, земельных ресурсов и землеустройства. Первый вице-губернатор с такими полномочиями становится без преувеличения ключевой фигурой на политическом поле Приморского края.