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Чтоб штаны не порвать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"В Приморье как всегда очень активные журналисты, и наша пресс-конференция пройдет наверняка бурно," - предварил встречу с журналистами во Владивостоке 21 сентября полномочный представитель Президента РФ в ДФО Камиль ИСХАКОВ. И как в воду глядел.

"Банальные" вопросы, которые рассматривались на заседания координационного совета во Владивостоке в разгар бархатного сезона (хоть и не бархатные, а напротив, дождливые дни выпали на визит), журналистов не особенно интересовали. Разве только тех, кто совсем не в курсе - какая такая программа принята для Дальнего Востока и когда она начнет реализовываться?

Известная на всю страну "россиянка, женщина, мать" в свойственной ей манере предложила полпреду застрелиться, если "Единая Россия", членом которой он является, не победит на выборах из-за того, что приморские единороссы не могут обеспечить выполнение расходной части бюджета в отношении социальных нужд края. А значительная часть беседы свелась к тому, чтобы склонить Камиля Исхакова к конкретной оценке работы краевой администрации: "Ну, сколько по пятибалльной шкале поставили бы? - упорствовали акулы пера, помня о прошлой "двойке" в оценке работы губернаторской команды, и доверительно предупреждали гостя: - Вы тут не особенно верьте правильным докладам".

"Да, я хорошо осведомлен о нарушениях и уголовных делах по приморским вице-губернаторам. Мне все досконально известно, - урезонивал жаждущих справедливости журналистов полпред. - Семь человек были освобождены от занимаемых постов, уже назначенные тоже совершили противоправные действия - это беспокоит. Это предмет для дальнейших серьезных рассуждений. Посмотрим, что окажется на конце правосудия по этим делам. Какой-то необходимости в скоропалительных выводах не вижу".

Не порадовал Камиль Шамильевич конкретикой и по поводу того, как дальше будет разворачиваться дело мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА: "Он знакомится сейчас с делом, и можно будет по этому поводу рассуждать дальше, когда он все прочитает и напишет одну строчку: "Я согласен". Или напишет возражение на многих листах". Полпред обещал ближе познакомиться с кризисом законодательной власти в городе, понять, какого все-таки Владивосток хочет мэра - "сильного", которого изберут сами горожане, либо "слабого", которого могут назначить депутаты, если им удастся оперативно изменить Устав города.

Не выказывал полпред благодушного настроя и когда пресс-конференция выруливала на конкретные деловые вопросы. "Когда сегодняшние показатели сравнивают с 2000 годом и говорят: "Ох, какой мы рост даем!" - я с такой оценкой согласиться не могу. Я бы лучше заглянул в начало 90-х, когда здесь и людей было больше, и производства работали лучше. Я не могу согласиться с мнением губернатора, когда он докладывает, что валовой региональный продукт (а это интегрированный показатель) в Приморском крае к 2020 г. вырастет в 2,8 раза, если в целом по ДВФО к 2025 г. планируется вырасти в 10 раз".

Не проявил представитель президента сочувствия и к "рыбацкой общественности" по поводу изменения принципа распределения квот (см. также стр. 13). Лишь заметил, что если, опять же, с 90-ми годами сравнивать, то Приморский край в 3 раза меньше рыбы стал ловить: "А, может, ловит столько же, но вывозит другим путем? Вода мутнее стала? ...Рыба - это такая отрасль, что все знают, что там творится и что нужно делать, но никто ничего ровным счетом не делает".

Немало интересного "для вмешательства" увидел полпред и в вопросах развития предпринимательства в Приморье. Сказал, что здесь рассчитывает на смелость самих предпринимателей и на предстоящей встрече выведет их на откровенный разговор.

Подтвердил представитель президента и наши подозрения относительно того, что у федерального центра какое-то свое зрение: "Мы на этом краю России в нашей жизни видим одно, а наверху - в министерствах и ведомствах - говорят другое. Такие басни про нас порой рассказывают, что мы сроду и не видели. В решении дальневосточных проблем мы выступаем от имени нашего совета губернаторов и все это время бьем в одни и те же точки: нужны адресные субсидии на разницу в энерго- и транспортных тарифах. Мы озабочены тем, что больше месяца программа развития Дальнего Востока не подписывалась премьером, не выполняются поручения президента".

Однако хорошего в нашей жизни полпред видит немало, по крайней мере в ее ближайшей перспективе. Программа развития Дальнего Востока и Забайкалья, по его словам, со сменой кабинета меняться не будет, и обещанное грандиозное финансирование пусть и через 3 года (основные объемы инвестиций отнесены на период с 2010 г.) будет осуществляться в полной мере. К тому же нынешние цифры, превышающие 500 млрд руб., - это, по образному выражению Камиля Исхакова, лишь предел шага - "чтобы штаны не порвать".

"Согласен, что социальных объектов в новой программе мало, но, выбирая из реально возможного, мы остановились на вопросах, которые позволят региону снять инфраструктурные ограничения и создать условия для дальнейшего развития бизнеса, - подчеркнул полпред. - При этом не запрещено увеличивать программу, если бюджет страны будет выполняться еще лучше. В спорном моменте остался перечень социальных объектов, которые в предыдущей программе были, а в новую не вошли. Может быть, к ним вернемся раньше, чем думаем".

А может быть и возвращаться не придется, если население региона будет убывать теми же темпами. Тогда и школ, и больниц, и всего прочего на оставшихся и так хватит.

Однако с таким сценарием полпред не согласен и надеется, что уже следующая программа развития, которая будет охватывать 2014-2018 гг., будет финансироваться с ежегодным шагом не меньше 100 млрд руб. Хотя цифры, понимает, вещь относительная. "Я тут недавно как о большом достижении рассказывал руководителю соседней провинции Цзилинь о том, что мы за 4 года в развитие региона вложим $22 млрд. С гордостью эту цифру называл. А он мне говорит: "А мы ежегодно более $300 млрд вкладываем в нашу провинцию". Вот такой пока расклад получается".

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