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Кузькин отец
Ядерное оружие по известным причинам, как и раньше, будет выполнять только "представительские" функции. Теперь стратегические задачи призваны решать обычные вооружения, но сравнимые по своей эффективности с ядерными.
Надо сказать, что как в Америке, так и в России проблеме совершенствования обычных вооружений уделяется повышенное внимание. Так, США пару лет назад решили трансплантировать неядерную боевую часть стратегической баллистической ракете подводных лодок "Трайдент-2", задействовав, таким образом, арсенал этой системы оружия. Однако возникающие при этом политические проблемы, по всей видимости, заставили Пентагон отказаться от программы "Трайдент-2-Обычный" и сосредоточится на давно вынашиваемых планах создать боеприпас проникающего действия, способный гарантированно поражать высокозащищенные подземные объекты.
Россия же решила укреплять позиции в экзотической, но далеко не новой области так называемого "вакуумного" бомбометания.
Американцы применяли вакуумные бомбы еще в 60-х годах во Вьетнаме, а Россия из реактивной огнеметной установки ТОС-1 обстреливала аналогичными по принципу действия снарядами с термобарической смесью душманские позиции в Афганистане в 70-е годы и чеченских сепаратистов в наши дни.
Следует отметить, что сам термин "вакуумное оружие" не совсем верен. Речь идет о боеприпасах объемного взрыва, которые также называются термобарическими. На определенном этапе действия такого боезаряда, действительно, присутствует эффект вакуума. А простая его суть заключается в следующем.
Термобарическая, скажем, авиабомба имеет емкость или емкости со взрывной смесью, например, на основе летучих углеводородов. При соударении с целью или при подрыве боеприпаса на высоте примерно 10 метров над поверхностью эта смесь высвобождается и, смешиваясь с атмосферным кислородом, образует мощнейшее взрывчатое вещество - облако около двух десятков метров в диаметре и 3-х - в глубину, которое детонирует через 100-140 миллисекунд после высвобождения.
При подобном взрыве на пути прохождении ударной волны со сверхзвуковой скоростью - 3 км/сек. создается избыточное давление, которое может достигать 30 кг/ кв. см. "За спиной" потока, напротив, возникает глубокий вакуум, который, как пылесос засасывает воздух и твердые частицы. При этом образуется специфическое грибовидное облако. После подрыва большой вакуумной бомбы в Ираке во время операции "Буря в пустыне" появились сообщения, что американцы применили тактическое ядерное оружие.
Между тем способность топливно-воздушной смеси дробить или разрушать преграду весьма низка. А вот для человека, пожалуй, трудно представить себе более губительное оружие. Даже не взорвавшись, например, из-за дождя или сильного ветра, такой "туман" сумеет заползти во все щели и отравить все живое. При взрыве те, кто не погиб в пламени, подвергаются воздействию мощнейшей ударной волны и вакуума. Медики указывают на характерные ранения при использовании вакуумных боеприпасов, среди которых контузии и слепота, разрыв барабанных перепонок, ожоги дыхательных путей и легких, многочисленные внутренние кровоизлияния, смещение и разрыв внутренних органов.
Андрей КИСЛЯКОВ, политический обозреватель РИА "Новости".
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