Из законодательной в исполнительную

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Приказом губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА на должность первого вице-губернатора Приморского края с 18 сентября 2007 г. назначен Сергей СОПЧУК.
Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, в администрации Приморья станет два первых вице-губернатора, что соответствует Уставу Приморского края, который не ограничивает число первых вице-губернаторов.
ДосьеВ настоящее время Сергей Сопчук является депутатом ЗС ПК четвертого созыва от избирательного округа №10, куда входят Октябрьский район, основная часть Михайловского района и часть Уссурийского городского округа. Является членом комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам приморского парламента. С 2003-го по 2006 гг. был председателем Законодательного собрания Приморского края третьего созыва.
Новый вице-губернатор администрации Приморского края Сергей СОПЧУК будет среди прочих вопросов курировать со стороны краевой администрации вопросы подготовки Владивостока к Саммиту-АТЭС 2012 года. Как сообщили РИА Дейта.RU в краевой администрации, в сферу компетенции Сергея Сопчука также будет входить департамент ЖКХ и топливных ресурсов, департамент международного сотрудничества и туризма, департамент земельных ресурсов и землеустройства.
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