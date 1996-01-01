Из законодательной в исполнительную

Приказом губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА на должность первого вице-губернатора Приморского края с 18 сентября 2007 г. назначен Сергей СОПЧУК.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, в администрации Приморья станет два первых вице-губернатора, что соответствует Уставу Приморского края, который не ограничивает число первых вице-губернаторов.

Досье В настоящее время Сергей Сопчук является депутатом ЗС ПК четвертого созыва от избирательного округа №10, куда входят Октябрьский район, основная часть Михайловского района и часть Уссурийского городского округа. Является членом комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам приморского парламента. С 2003-го по 2006 гг. был председателем Законодательного собрания Приморского края третьего созыва.

Новый вице-губернатор администрации Приморского края Сергей СОПЧУК будет среди прочих вопросов курировать со стороны краевой администрации вопросы подготовки Владивостока к Саммиту-АТЭС 2012 года. Как сообщили РИА Дейта.RU в краевой администрации, в сферу компетенции Сергея Сопчука также будет входить департамент ЖКХ и топливных ресурсов, департамент международного сотрудничества и туризма, департамент земельных ресурсов и землеустройства.