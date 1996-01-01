Можно ли продавать оружие на Ближний Восток

В США дискуссии о выводе войск из Ирака сменились спорами о правомочности поставок новейшего американского вооружения Саудовской Аравии. Похожая ситуация складывается и во Франции, где кипят страсти вокруг планируемых поставок в Ливию оружия и атомного реактора. В обоих случаях с одной стороны - соображения выгоды в бизнесе и политике, с другой - угроза распространения ядерных технологий или опасения, что оружие попадет в руки террористов.

С кем можно торговать подобным товаром, а с кем нет и на каких условиях - эти вопросы всегда были и будут актуальны.

Так, к примеру, американские конгрессмены предупредили президента Джорджа БУША, что в сентябре, по окончании летних каникул, они представят на рассмотрение и палаты представителей, и сената специальную блокирующую резолюцию, которая запретит поставки саудовцам некоторых видов вооружений. Свое решение они объяснили тем, что "Саудовская Аравия ведет себя не как союзник США, поставляя боевиков и подрывников-самоубийц на войну в Ираке и обеспечивая финансирование для террористической деятельности по всему миру".

И это - об одном из ключевых партнеров Вашингтона в арабском мире. Обвинения конгрессменов в адрес саудовцев слово в слово повторяют американские высказывания в адрес "врагов номер один" для США и лично для Джорджа БУША - Сирии и Ирана. В чем тогда разница между врагом или другом?

Это правда, что террористы проникают в Ирак с саудовской территории, в равной степени как и с сирийской. У многих задержанных в Ираке боевиков саудовские паспорта. Однако это не означает, что власти Королевства этому потворствуют. (Так же как нет доказательств подобных действий со стороны официального Дамаска). Напротив, они весьма заинтересованы в противодействии террористам.

Другое дело, что в Саудовской Аравии, как и по всему исламскому миру, существуют частные фонды, которые направляют свои ресурсы на поддержку экстремистам, выступающим под знаменем ислама. После терактов 2001 года в США власти государств Персидского залива ведут весьма осторожную политику в отношении таких фондов, да и в целом изменили свое отношение к носителям разного рода экстремистских идей, от которых в первую очередь страдают они же сами. Заметим также, что экстремисты - проблема не только Саудовской Аравии, а всего исламского мира.

Но значит ли это, что следует запретить торговлю оружием на Ближнем Востоке в целом? В этой связи весьма примечательно заявление главы Пентагона Роберта ГЕЙТСА. По его словам, если Вашингтон не поддержит Саудовскую Аравию и другие умеренные арабские страны, то они смогут купить оружие где угодно - "включая Россию". Логика понятная: чем уступать рынок другим, лучше постараться обеспечить со своей стороны контроль над продаваемым оружием, а в случае необходимости и контроль международных организаций, таких, как МАГАТЭ.

Но согласно такой же логике действует Москва, сотрудничая с Сирией и Ираном. Безусловно, можно привести сотни доводов, объясняя разницу между Саудовской Аравией и Ираном, Сирией и Ираком, но во многом это всего лишь политическая конъюнктура. Весь Ближний Восток, более того - весь исламский мир находится в одной лодке. В равной степени оружие, поставляемое в Ирак, Саудовскую Аравию, Египет, Пакистан или главе Палестинской администрации Махмуду АББАСУ может оказаться в руках террористов. Как и оружие, продаваемое Сирии и Ирану. И, кстати, нет гарантии, что завтра, через год или два, освободи Россия нишу в этих странах, туда не придут американские или европейские представители оборонного комплекса.

Невозможное слишком часто оказывается возможным. Ливийский лидер Муаммар КАДДАФИ - злейший враг Запада, в чей адрес сыпались обвинения в организации терактов, обнимается с президентом Франции Николя САРКОЗИ, принимает у себя Тони БЛЭРА, когда тот еще находился на посту премьер-министра Великобритании. Госсекретарь США Кондолиза РАЙС заявляет, что и она не прочь посетить Ливию. В результате в эту страну вернулись крупнейшие западные нефтяные компании, планируются масштабные военные сделки и строительство атомного реактора.

Безусловно, все это произошло после смены Триполи внешнеполитического курса, отказа от разработок оружия массового поражения и нападок на Запад и т.д. Но это все тот же Каддафи - вчера ему было выгодно одно, сегодня - другое. Что будет выгодно завтра - покажет время и международная обстановка.

Другой пример, но уже из другого региона - события, происходящие вокруг КНДР. Сегодня международное сообщество, включая США, обсуждает возможности оказания помощи этой стране. Но еще вчера Вашингтон называл Северную Корею одним из звеньев "оси зла".

Оказывается, что все весьма относительно - где друг, а где враг, кому продавать оружие можно, а кому нет. И перспектива сделок США в сфере вооружения с Ираном и Сирией не кажется фантастикой, и для этого, как видим, необязательна смена режимов в этих странах. Если это будет выгодно и соответствовать политической конъюнктуре - почему нет?

Можно долго размышлять, насколько этична вся продажа оружия в целом. Но если остановить ее невозможно, то пусть уж этот бизнес происходит при максимально возможном контроле со стороны респектабельных продавцов - будь то США, Франция или Россия. Иначе - Роберт Гейтс прав - нишу могут занять другие, совсем другие игроки.

Марианна БЕЛЕНЬКАЯ, политический обозреватель "РИА Новости".