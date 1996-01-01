Выборы в Госдуму обойдутся каждому россиянину "в два пирожка"

На выборы в Госдуму, которые состоятся 2 декабря, в федеральном бюджете предусмотрено 4,3 млрд руб., или примерно по 40 рублей на каждого избирателя, сообщил глава ЦИК РФ Владимир ЧУРОВ. "Каждый избиратель заплатит за участие в нынешних выборах 40 руб. Это стоимость двух пирожков", - сказал Чуров, выступая с лекцией для студентов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. По словам главы ЦИК, на проведение выборов в 2003 году было выделено 2,8 млрд руб., и с учетом инфляции эта сумма практически не изменилась.