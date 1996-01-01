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Наш человек в Чебоксарах
По сообщениям некоторых приморских СМИ, в правительстве республики Чувашии сейчас работает бывший глава администрации Приморского края Владимир КУЗНЕЦОВ. Редакция ДДГ "ЗР" попросила президента Чувашии Николая Федорова ответить на вопросы газеты.
- Николай Васильевич, газеты Приморья сообщают, что вы сделали Владимира Сергеевича Кузнецова своим советником и "специально под него создали Совет по стратегическому развитию", вернув того тем самым в публичную политику. Это так?
- Это не так. Мы в республике поступаем иначе. Сначала определяем цели, задачи, а уже потом подбираем людей, которые способны реализовать то, что задумано. Это зачастую предполагает участие людей, обладающих опытом и квалификацией, в формулировании этих целей и задач. Стратегия развития республики до 2020 года, которая предполагает достижение европейского качества жизни, конечно же, уникальна по своей амбициозности и сложности, а потому требует привлечения людей, обладающих опытом, знаниями, видением будущего и огромным желанием. Мне представляется, что Владимир Кузнецов отвечает этим критериям. Биографию вы его знаете не хуже меня. "Возвращать" его в публичную политику нет никакой необходимости. В широком смысле он из неё никогда не уходил, а в прикладном значении, имея в виду членство в политических партиях, должности и т.д., он, насколько я знаю, будучи человеком самодостаточным, не заинтересован. К тому же к сегодняшней жизни понятие публичной политики применимо с оговорками.
- Но он работает в Чувашии на постоянной основе?
- На постоянной основе он не работает. Совет по стратегическому развитию не надо воспринимать как некий бюрократический суперорган, встроенный в вертикаль власти. Если вы ознакомитесь с Положением о Совете, то увидите, что его задача - анализировать ход выполнения Стратегии, давать рекомендации и готовить ежегодный доклад, который служил бы ориентиром для всех, кто заинтересован в реализации Стратегии. Именно поэтому в состав совета входят люди, имеющие разные точки зрения, утвердившиеся, не связанные жёсткими корпоративными интересами, креативные. Кузнецов - учёный, профессор, опытный администратор, дипломат. Согласитесь, людей такого калибра никогда и нигде не бывает много. Кроме того, я лично знаком с Владимиром Сергеевичем уже много лет, и мы связаны и личной дружбой, и общими ценностями, приверженностью демократии, уважению личности и национального достоинства, неприятием хамства, неуважения к людям.
- И что полезного из своего административного опыта на берегу Тихого океана Кузнецов перенес на берега Волги?
- Мне трудно судить о том, что полезного проистекает именно из этого конкретного опыта. Наверное, в какой-то мере всё то, о чём мы говорим сегодня, к этому опыту имеет отношение. В те годы, когда Владимир Сергеевич Кузнецов был главой администрации Приморья, я был министром юстиции России. Это было трудное время, и это было время нашего политического взросления.
- Есть ли у Чувашии свои интересы к российскому Дальнему Востоку в целом и к Приморью - в частности?
- У Чувашии есть интерес и к Приморью, и к Дальнему Востоку России в целом, равно как и к Японии, Китаю, Корее и т.д. Мы создали в республике нулевой цикл в виде современной инфраструктуры, прозрачных общественных финансов, эффективной и некоррумпированной бюрократии и местного самоуправления. Это, поверьте, очень благоприятная среда для развития как межрегиональных, так и международных связей. Любая компания или отдельный предприниматель оценит преимущества работы в таких условиях. Именно поэтому в последние годы республика значительно опережает среднероссийские показатели роста.
- Каковы приоритеты деятельности правительства Чувашии сегодня?
- Главное для нас - это достижение качества жизни, отвечающего стандартам ХХ1 века на основе экономического роста, формирования новой политической культуры и духовного подъёма ныне живущих и будущих поколений. Мы планируем увеличить валовой региональный продукт в три раза, обеспечить рост денежных доходов в 6,5 раза, довести долю населения с доходами ниже прожиточного уровня до 5 процентов. Мы обеспечили 100%-ную газификацию, а через год к каждому селу будут подведены дороги с твёрдым покрытием. В этом году будет построено более 1 млн кв. м жилья, а в последующие годы темпы жилищного строительства позволят достичь европейского уровня обеспеченности. Тех, кто интересуется деталями, я приглашаю на наш сайт www.cap.ru.
- Несколько житейских вопросов. "Что почем" сегодня в вашей республике?
- Если вы пойдете на рынок в Чебоксарах, то увидите, что всё не так уж дёшево. Мясо 100-180 руб. за кг, яйца 20-25 руб. десяток, помидоры 10-25 руб., огурцы 5-10 руб. Хлеб в магазинах 10-11 руб., молоко - 20-25 руб./л, докторская колбаса - 120-160 руб. за кг. Электроэнергия - 1,1 руб. за кВт/ч, проезд в городском транспорте - 6,5 руб.
От редакции: Интервью с бывшим главой администрации Приморского края Владимиром Кузнецовым читайте в одном из ближайших номеров.
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