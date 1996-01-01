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"Доверию" оказали доверие
Во Владивостоке прошла презентация Регионального общественного фонда "Доверие". В мероприятии приняли участие представители дирекции фонда, краевой и городской администраций, члены Попечительского совета, бизнесмены и общественные организации Приморья.
- Вкладывая в фонд собственные средства и привлекая к этому бизнес-элиту региона, мы собираемся решать конкретные проблемы социально не защищенных членов общества, - сказал на открытии председатель РОФ "Доверие" Олег ХРАМОВ. - Основными направлениями нашей деятельности являются: обучение и трудоустройство детей-сирот; вовлечение незащищенных слоев населения в малый и средний бизнес; материальная поддержка ветеранов; юридическая поддержка семьи и сохранение нравственных и духовных ценностей России.
Идея создания фонда возникла в результате тех благотворительных действий, что совершала возглавляемая Храмовым компания "ВЛАДТРЕК". Но количество людей и социальных учреждений, нуждающихся в поддержке, оказалось столь велико, что стало ясно: наиболее эффективным решением существующих проблем будет консолидация усилий бизнесменов и предпринимателей.
На счету фонда уже немало реализованных акций: постройка хоккейной коробки в 71-м микрорайоне Владивостока и изготовление хоккейной формы для детской команды, ежемесячное вручение продуктовых сертификатов ветеранам войны и труда, спонсорство краевого конкурса старшеклассников Института менеджмента и экономики ВГУЭС "Как заработать миллион?", помощь в подготовке к началу учебного года средней коррекционно-образовательной школы №1 и др. В перспективе - немало новых, более масштабных проектов.
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