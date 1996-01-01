С образованием Камчатского края дан старт новой истории полуостровной территории. О перспективах региона и приоритетах новой управленческой команды "ДК" побеседовал с губернатором Камчатского края Алексеем КУЗЬМИЦКИМ.

- Алексей Алексеевич, какие обстоятельства должны способствовать тому, чтобы эта история была успешной?

- На самом деле старт новой истории полуострова дан несколько раньше. Сейчас внимание государства акцентировано на особом геополитическом положении Камчатки. Наверное, поэтому первый визит на полуостров Президент России Владимир ПУТИН совершил еще в июле 2000 года. Последующие стратегические решения президента позволили людям убедиться, что Камчатка не вахтовый вагончик и для России они нужнее здесь. Это первое обстоятельство, которое должно послужить успешной истории Камчатки.

Следующий фактор - жители полуострова. Шторма перемен сильнее закалили характеры, связанные с нашим и без того суровым краем. На Камчатке остались те, кто хочет здесь жить, и жить достойно. Люди не утратили ощущения динамичного пульса Камчатки конца 80-х - начала 90-х годов прошлого века. Поэтому положен конец искусственному разделению полуострова на субъекты, жители готовы к воплощению своей мечты о процветающем Камчатском крае. Благо, что они еще относительно молоды и обладают достаточным багажом знаний. А это очень важный фактор в современной конкурентной среде. Во многом все еще загадочная Камчатка интересует жителей планеты, и есть люди, готовые связать с ней свою судьбу надолго. Моя задача - сохранить и приумножить бесценный человеческий капитал края.

Далее - уникальные природные богатства Камчатки. Рациональное и бережное использование возобновляемых ресурсов территории, прикамчатских вод и прилежащего континентального шельфа - основа устойчивого развития региона. Дополнительным локомотивом для ускорения развития экономики и подспорьем для формирования инфраструктуры послужит освоение запасов традиционных минеральных ресурсов, в первую очередь золота, цветных металлов. И, конечно же, рекреационные возможности полуострова. Туристов манит "на одну из самых притягательных", по мнению знаменитого путешественника Юрия СЕНКЕВИЧА, "ни на что не похожую Камчатку".

- Камчатка многие годы пыталась выработать собственную комплексную стратегию развития, но так и не смогла этого сделать. Все время руководству области приходилось решать вопросы выживания. Есть ли у вас рецепт, как выйти из подобного цейтнота, чтобы двигаться хоть на шаг быстрее сегодняшнего дня?

- Не имея четко выраженной федеральной позиции по развитию Камчатки и Дальнего Востока в целом, разработать полноценный масштабный региональный план было затруднительно. Достаточно вспомнить спад инвестиционной деятельности в период проведения рыбных аукционов, определенную растерянность в туристическом бизнесе в связи с намерениями сделать пограничной зоной практически всю территорию края. В недавней истории есть и другие негативные примеры.

Судьбоносные для Дальнего Востока поручения Президента Российской Федерации, решения Совета Безопасности от 20 декабря 2006 года вселяют уверенность, что все это в прошлом. На заседании Правительства Российской Федерации 2 августа одобрен проект федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", и у Камчатского края появилась серьезная основа для разработки и реализации долгосрочных стратегических планов.

Мы уже приступили к разработке стратегических планов: краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных до 2025 года. Уже ясно, при каких условиях могут быть достигнуты ощутимые результаты в социально-экономическом развитии региона. И в ближайшее время будет выработана комплексная стратегия развития Камчатки. Ведь только при определении стратегических ориентиров и целей, приоритетных направлений развития можно постепенно, поэтапно решать текущие вопросы, упорно двигаясь к намеченной цели.

Особо хочу обратить внимание на основную цель формируемой стратегии - развитие человеческого потенциала. Вложения в человека - это и рецепт ускоренного движения вперед, и основная цель социально-экономического развития региона.

- Экономика Камчатки исторически была моноструктурной. И это ставит ее в жесткую зависимость от успешной или не успешной работы рыбной отрасли. Как скоро, на ваш взгляд, край сможет уйти от этой зависимости?

- Действительно, рыбная отрасль значительно влияет на экономику Камчатки, но говорить о "рыбной" моноструктурности как о некоем негативном явлении не вполне верно. Рыболовство и рыбоводство вместе с переработкой рыбы и морепродуктов обеспечивают более пятой части производства валового регионального продукта. Значительный вклад в экономику обеспечивается в первую очередь исключительным богатством прибрежных вод полуострова. Хочу сразу отметить, что в дальнейшем правильное управление ресурсами должно сохранить значимую роль рыбной отрасли.

Энергетика, безусловно, останется на своей позиции, но с учетом роста цен на углеводороды необходимо максимально использовать возобновляемые местные энергоресурсы. Это даст возможность для развития обрабатывающих производств. Наличие относительно недорогой электроэнергии позволит уйти от торговли рыбой-сырцом и рудой, выпускать продукцию более высокого передела.

Совершенно очевидно, что одну из ключевых позиций в экономике займет добыча полезных ископаемых. В этой сфере ставится задача в короткие сроки уйти от сырьевой направленности, развить собственную переработку.

Нас не удовлетворяет сложившаяся ситуация в сфере туризма. При наличии уникальных рекреационных и бальнеологических ресурсов, вклад туризма в экономику региона не превышает двух процентов. Этот сектор обладает уникальным мультипликативным экономическим эффектом, перспективным для его развития является механизм государственно-частного партнерства, в том числе создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Над этим работаем мы, органы местного самоуправления и потенциальные инвесторы.

Есть и более амбициозная часть наших планов. Глобальные процессы повышают интерес к самому северному на восточном участке Севморпути незамерзающему порту - Петропавловску-Камчатскому. Его включение в новейшие международные логистические схемы, а также использование возможностей аэропортов Камчатки для обеспечения трансконтинентальных полетов позволяют рассчитывать на повышение роли транспорта.

Интеллектуальный потенциал и создание условий для привлечения в наш интересный регион творческой молодежи из разных стран могут стать основой для бурного развития сектора Hi-Tech услуг. Я не думаю, что эта часть планов более амбициозна, чем строительство КВЖД в свое время. Кстати, включение Камчатки в железнодорожную сеть России мы также не исключаем.

- Если вернуться к рыбной отрасли, то очевидно, что она еще долго будет стоять в повестке каждого вашего рабочего дня. Слишком много проблем, связанных с регулированием отрасли. Каждое нововведение Росрыболовства почему-то именно на Камчатке вызывает всяческие разногласия между рыбными компаниями. Как выстраиваете отношения с рыбаками, чтобы снять противоречия и повысить отдачу отрасли?

- Недочеты государственного регулирования в рыбной отрасли негативно отражаются на экономике региона. Аукционы не только заморозили строительство газопровода и гидроэлектростанций на полуострове. За три года из финансового оборота Камчатки изъято 8,25 млрд рублей, или 12,3% произведенного за этот период ВРП, на начало 2004 г. в 15 раз увеличилась задолженность отрасли по кредитам и займам. Приостановилось обновление флота, в существенной части потерял уникальное оборудование и кадры судоремонт.

Задержки начала промысла из-за чиновничьей волокиты наносили прямой финансовый урон как предприятиям, так и бюджетам. Но ключевым препятствием развития, как вы правильно заметили, остаются разногласия между рыбными компаниями. Это узловой момент, который при посещении Камчатки отметил премьер-министра Михаил ФРАДКОВ, на который неоднократно обращал внимание полпред президента в ДВФО Камиль ИСХАКОВ.

Именно нездоровая конкуренция вынуждает торговать на мировых рынках сырцом. Сегодня потребитель желает знать историю происхождения каждой рыбки, а ее камчатские, дальневосточные, российские "корни" скрыты за красивыми иностранными упаковками тех, кто получает от экологически безупречного российского ресурса львиную долю конечной стоимости.

От этого нужно уходить, садиться за стол переговоров с коллегами и государством, создавать российские рыбные торговые площадки, бороться не между собой, а за качество, за рынок. Конечной целью должно быть не увеличение выловов, а максимальная экономическая отдача от добытого, сохранение и приумножение ресурсов.

Мировой опыт работы саморегулирующихся организаций, выпускающих лучшие сорта вин, сыров, той же морепродукции, показывает, что высокие доходы обеспечиваются в результате жесточайшего соблюдения требований, выработанных членами сообщества. В итоге территории процветают на протяжении сотен лет. При этом требования касаются таких профессиональных тонкостей, которые не понятны не то что законодателю, но и традиционному производителю.

Создание таких сообществ на Камчатке, на Дальнем Востоке позволит государству поэтапно отказаться от неэффективной составляющей регулирования в рыбной отрасли и ограничиться нормативным закреплением ключевых принципов рыболовства, изучением и охраной водных ресурсов. Вот в этом направлении мы и строим свою работу.

- Сегодня, когда уже забрезжили перспективы добычи углеводородного сырья на шельфе Камчатки, важно учесть интересы территории, чтобы именно она смогла в первую очередь получить экономический эффект от использования этого ресурса. Это тема, может быть, на отдаленную перспективу, но тем не менее, какие вопросы будете заострять перед Правительством России, нефтяными компаниями?

- Мы будем убеждать правительство, в ведении которого находится камчатский шельф, в необходимости включения в контракты с пользователями месторождений положений об их участии в развитии экономики Камчатки. Нефтяным компаниям нужно предложить свои услуги на условиях, более выгодных, чем у соседей по Дальневосточному бассейну.

- Какие проекты недропользования в крае должны выйти на первый план?

- Прежде всего это проект газоснабжения Камчатского края со строительством газопровода до г. Петропавловска-Камчатского. Это стратегический инфраструктурный проект, реализация которого не только стабилизирует ситуацию в энергоснабжении региона, но и обеспечит рост ВРП.

Набирает темпы освоение месторождения медно-никелевых руд "Шануч", которое ведет ЗАО "Геотехнология". Создано более 500 рабочих мест, что сгладило проблему занятости в Мильковском районе - центре очаговой безработицы. За 1е полугодие 2007 года добыто 15,2 тыс. тонн руды, получено более 7 тыс. тонн рудоконцентрата.

На Агинском золоторудном месторождении ЗАО "КАМГОЛД" в этом году уже добыто 1237 кг золота и 263 кг серебра, ведутся горноподготовительные работы по наращиванию запасов руды. На предприятии работает более 600 человек, из которых 80% жители Камчатского края. В ближайшей перспективе ожидаем продукции с Асачинского и Родникового золоторудных месторождений.

К сожалению, пока не удается подготовить проект по реализации высококачественных камчатских пресных вод, интерес к которым в условиях нарастающего водяного голода проявляют многие страны. Тем не менее есть уверенность в том, что начнется реализация и этого проекта.

- Очевидно, что никаких перемен не произойдет, если не решить инфраструктурные проблемы. Какие задачи в этом плане ставит перед собой администрация Камчатского края? Какие объекты вошли в ФЦП развития Дальнего Востока и Забайкалья?

- Проект газоснабжения Камчатского края. В энергетике это строительство четырех малых ГЭС, шести мини-ТЭЦ и 12 участков линий электропередач.

В транспортной сфере будет реконструирована взлетно-посадочная полоса в аэропорту Петропавловск-Камчатский с модернизацией оборудования, пройдет комплексная реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково; Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. На территории Корякии будет построено пять участков автодорог. Запланирована реконструкция трех портопунктов и строительство нового пирса в с. Тиличики, а также реконструкция двух существующих и строительство двух новых взлетно-посадочных полос.

Эти объекты вошли в Федеральную целевую программу развития Дальнего Востока и Забайкалья. Суммарный объем предусматриваемых программой инвестиций 56,98 млрд рублей, в 2008 г. планируется освоить 7,15 млрд. рублей. Обеспечить эффективное освоение этих средств - задача очень серьезная, и она администрацией края будет решена.