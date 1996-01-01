Если мы уедем отсюда, хозяин для Территории найдется

То, что правительство обратило внимание на Дальний Восток, дает надежду на то, что и наш отдаленный район тоже со временем получит развитие, а жизнь на Севере станет более благополучной и комфортной. Приоритеты выбраны верные - любая экономика должна опираться на хорошие дороги, если мы хотим здесь что-то иметь и развивать, нужно строить дороги, развивать энергетику, комплексно подходить к освоению природных богатств. Но при этом не менее важно учитывать особенности территорий.

Я вижу перспективы развития района. Да, сегодня добыча россыпного золота, а именно на нем держится экономика Сусуманского района, не самый рентабельный бизнес. Упало содержание золота в россыпях, наиболее эффективные месторождения уже пройдены по первому разу. На протяжении последних пяти лет добыча колеблется в районе 5,5 тонны в год. Должны появиться новая техника, новые технологии, которые позволят эффективно отрабатывать техногенные отвалы. По прогнозам специалистов, здесь может быть добыто еще столько же золота, сколько добыли его за всю историю Колымы. Конечно, будущее за рудным золотом, но оно на территории района еще не разведано.

Сусуманский район богат углем. Сейчас добывается порядка 400 тыс. тонн, и им обеспечивается вся Магаданская область и часть Якутии. Существуют планы по развитию углехимии. В Омулекском бассейне есть признаки месторождения нефти. 36 элементов таблицы Менделеева есть на территории нашего района.

Раньше политика была такая: давайте закрывать поселки. И предыдущий глава района собственно так и говорил людям:"Если можете уехать, уезжайте". Сусуманский район наряду с Воркутой, Норильском вошел в пилотный проект по переселению. Людям давалась определенная компенсация, чтобы они могли выехать на материк. И этой возможностью воспользовалось более 3000 человек. По большому счету те, кто планировал уехать, уехали. У нас образовался большой дефицит специалистов, учителей, врачей, горняков. Тем не менее сейчас ситуация стабилизировалась.

Мои заботы и сфера ответственности как главы муниципального образования вполне конкретны - сделать все, чтобы людям, которые живут и работают в Сусуманском районе, было тепло и насколько это возможно в условиях нашего сурового климата комфортно. Я оптимист, иначе не пошел бы никогда на место главы района. Здесь родился и вырос, мне интересно здесь жить. На мой взгляд, нужно развивать опорные населенные пункты. Таким должен стать город Сусуман. Нужно здесь создавать комфортные условия жизни, чтобы люди имели возможность хорошо зарабатывать и отдыхать, могли выезжать на материк. Все это было в недалеком прошлом. И если государство заинтересовано в освоении северов, то должно вкладывать средства не только в инфраструктурные объекты , но и в сбережение здесь населения.

Прошли те времена, когда можно было привлечь сюда людей романтикой. Только заработная плата может стать эффективным стимулом. Мы же пока в самой ответственной нашей муниципальной отрасли - коммунальной с учетом всех надбавок платим в среднем 12 тысяч рублей! А ведь это специалисты, которые работают в сфере жизнеобеспечения. У нас зимой средняя температура минус 37 градусов! Мы не может реформировать эту отрасль по общероссийским правилам. Здесь рентабельность бизнеса просто не просматривается.

Принципы формирования муниципального бюджета загоняют муниципальные образования Севера в угол. До 2003 года на территории оставались весь подоходный налог и налог на прибыль. Сейчас мы имеем 40% подоходного, 50% на прибыль, плюс платежи за аренду помещений и налог на землю. Мы не может увеличивать поступления от аренды - это просто подкосит наших предпринимателей. Поэтому, можно так сказать, живем пока стабильно, но хочется развиваться. Запланировали ремонт 500 метров дороги, а нужно в разы больше. По городу проходит федеральная трасса "Колыма", нужно на федеральном уровне решать вопрос с асфальтированием этого участка, мы просто не успеваем его поливать - и город задыхается в пыли.

Вообще же патриотизма возрождать Колыму у людей почти нет. Политика федерального центра на сворачивание здесь жизни сделала свое дело. Но слава богу, мы вновь заговорили о восстановлении былой мощи Территории. Для кого наши предки приращивали эти земли, если жизнь крутится только вокруг крупных мегаполисов? Крепнет понимание того, что без закрепления населения государству трудно будет удерживать границы. Если мы уедем отсюда, хозяин для нее найдется.

Когда ко мне приходят тридцатилетние и говорят: "Мы хотим уехать, помоги". Я отвечаю: "Я не заинтересован в этом, я должен максимально, сколько есть моих возможностей, сохранять эту территорию".Эти мысли высказали посетившие Магаданскую область президент ПУТИН и премьер ФРАДКОВ. Важно, чтобы эти слова не забылись, не растерялись со сменой власти.