Стратегия развития региона должна ориентироваться на интересы людей

Стратегия развития Дальнего Востока будет написана с учетом геостратегических интересов России и основана на экономических расчетах. Никто не сомневается, что будет в ней комплексный подход к формированию промышленных зон и будут прописаны перспективы опорных отраслей. Уже сегодня утвержденная Федеральная целевая программа очерчивает контуры будущего роста региона. Развитие дорог, энергетики, транспорта - инфраструктуры экономики, а значит, и жизни.

Так вот о жизни... Не менее важно, чтобы авторы новой стратегии поставили в центр своей работы именно ее. Исходя из того, что, если на территории будут жить люди, значит, все намеченное удастся реализовать, будут решаться стратегические задачи укрепления России на восточных рубежах.

Необыкновенно богатая и красивая Магаданская область за годы рыночных реформ потеряла треть своего населения. И продолжает терять, несмотря на грандиозные перспективы освоения крупных золоторудных и серебряных месторождений. В комитете по природным ресурсам обладминистрации мне вручили увесистый том, в котором собрана вся библиография исследовательских работ начиная с первых лет освоения Колымы на предмет наличия углеводородов на магаданском шельфе. Придет время и для освоения этих ресурсов. Здесь плещется у ног пока еще рыбное Охотское море. Готовы к освоению мощные запасы угля. В колымских недрах невероятное разнообразие полезных ископаемых. Есть все предпосылки для того, чтобы быть экономически состоятельной территорией. Вот только значительная часть населения не хочет здесь жить. Кто и зачем захочет приехать сюда в перспективе?

Мне многие говорили здесь: "Нам нужно в сознании российских людей поменять восприятие области. Ее имидж. Включишь радио, а там шансон с лагерным акцентом Колымы. Ну никакой правды в этом нет. Истина в другом: колымчане - это особый народ, Север держится на сильных людях".

Все это почти лирика, не укладывающаяся в рамки экономических стратегий. Но о человеческом менталитете, настроениях и восприятии действий и планов по развитию региона конкретными людьми важно помнить. Иметь в виду этот человеческий фактор.

Возрождение экономики региона отталкивается от периода большой разрухи. Приватизация объединения "Северовостокзолото", державшего на себе всю золотодобычу области, поменяла не просто контуры отрасли, но и коренным образом изменила облик Магаданской области. Знаменитая Колымская трасса впечатляет не только природной красотой, о которой даже не подозреваешь (ну, Север, однообразие и скудные ландшафты - думала я, пока не побывала здесь), но и "убийственными" картинами закрытых поселков. Их не один и не два. И это вовсе не маленькие бывшие поселения приисков.

Умом можно понять. Такова, видимо, судьба всех населенных пунктов, что строились в местах, где разрабатывались золотоносные месторождения. Но некая объективность произошедшего отнюдь не добавляет колымчанам оптимизма и уверенности в том, что жизнь на Территории может быть стабильной и благополучной. Опять я скатилась на лирику. Но от этого сложно удержаться, поскольку каждый, с кем приходилось общаться в области, не отпускал меня, пока не высказывал все, что наболело на душе по этому поводу. И эти настроения тоже должны быть учтены при написании стратегии регионального развития. Ее основным лейтмотивом должна быть стабильность.

Именно с этими мыслями я пришла к губернатору Магаданской области Николаю Николаевичу ДУДОВУ.

- Николай Николаевич, жизнь людей вдоль Колымской трассы выглядит совсем по-другому, в сравнении с более-менее благополучным и благоустроенным Магаданом. Собственно жизни там становится все меньше. Отток населения с Территории продолжается. Кто будет реализовывать выстраиваемые сегодня планы развития Колымы?

- Работа - это первопричина, которая позволит закрепиться на этой земле. Когда нет работы, человек чувствует себя временщиком и все время живет с мыслью, что нужно найти любой способ, чтобы уехать в другие регионы, где есть работа и у людей, скажем так, оседлый образ жизни. Эти мысли преследуют, и избавиться от них очень тяжело, особенно тем, кто приехал с материка, а не родился здесь. Из тех же, кто родился на Колыме, вырастил здесь детей, мало кто помышляет о том, чтобы уехать. Здесь их семейный очаг, друзья. И особый менталитет северян - это не миф. Может быть, поэтому, уехав в центральные районы России, магаданцы там тяжело приживаются.

Сегодня очевидно, что идеология, которая была задумана в начале освоения Колымы, имела определенные изъяны. Все понимали, что срок отработки месторождений, рядом с которыми строились поселки, конечен, и через 10-20 лет нужно будет думать о том, чем занять проживающее там население. Сегодня для магаданской области должна прописываться другая стратегия, нацеленная на долгосрочные проекты и перспективы стабильной жизни здесь людей. И для этого есть все объективные предпосылки.

- На чем основан ваш оптимизм?

- Уж очень богата ресурсами Магаданская область, и перспектива их разработки исчисляется не годами, а десятками, сотнями лет. В последние два-три года значительно активизировались геологоразведочные работы, растут спрос и цена на мировом рынке металлов. Сегодня на горизонте разработка рудного золота, других металлов - это уже база, чтобы выстраивать свою жизнь здесь, на Территории, ориентируясь на длительное проживание.

По существу каждый из муниципальных районов области богат природными ресурсами. И для их освоения, может быть, необходимо развивать опорные градообразующие населенные пункты на базе районных центров. В них должна создаваться соответствующая транспортная и энергетическая инфраструктура, чтобы можно было эффективно разрабатывать месторождения, и что не менее важно - должна быть создана комфортная среда для жизни. Люди не будут ощущать себя оторванными от цивилизации, а доступность перелетов для посещения родственников на материке позволит им чувствовать себя здесь более защищенными. Тогда только можно будет ждать от людей и другого отношения к труду, к нашей северной территории. А область будет выполнять свое геополитическое предназначение.

- Как говорят, любой путь начинается с первого шага.

- В августе Правительством России утверждена новая программа развития Дальнего Востока и Забайкалья, в которую вошли принципиальные для будущего области объекты. По сути дела это составная часть тех мероприятий, которые должны обеспечить реализацию стратегии развития Дальнего Востока, это уже инструмент, с помощью которого можно будет наращивать производственный потенциал региона, увеличивать валовой региональный продукт. Но и это не самоцель - коренным образом должно измениться качество жизни населения. Программа, рассчитанная до 2013 года, оценивается для нашей области в 33 млрд рублей и включает в себя объекты топливно-энергетического, транспортного комплекса, инженерной инфраструктуры и социальной сферы.

- Что конкретно вошло в ФЦП, что вы можете считать победой и что потеряли по ходу согласования программы?

- Мы можем считать победой то, что в рамках программы приняты все мероприятия, которые мы представляли. Наконец-то мы получили уверенность в том, что будет завершено строительство Усть-Среднеканской ГЭС. Этот объект, в который уже вложены миллиарды рублей, долгое время был в подвешенном состоянии. Все тормозилось не только отсутствием денег, но и неясной перспективой. В связи с истощением запасов разведанного золота, сокращением золотодобычи не просматривался рынок сбыта электроэнергии. Сегодня мы твердо знаем, что через три года сможем запустить эту ГЭС и она обеспечит электроэнергией разработку рудника им. Матросова и ряда других месторождений в Яно-Колымской золотоносной провинции. Электростанция уже на 80% готова. Основное финансирование в рамках ФЦП начнется с 2009 года. Общий объем инвестиций составит около 5,9 млрд рублей федеральных денег.

Второй серьезный проект связан со строительством линии электропередачи, которая обеспечит надежное энергоснабжение южной и восточной частей области. Это строительство ВЛ-220кВ Оротукан-Палатка-Центральная протяженностью 316 километров, Центральная -Сокол-Палатка- 98 километров, Усть-Среднеканская ГЭС-Дукат с подстанцией "Дукат" протяженностью 219 километров. Общая стоимость этих линий составит более 12,5 млрд рублей. Опять же это деньги федерального бюджета. Вкладывая такие средства, государство рассчитывает, что наша территория будет активно осваиваться частными компаниями.

В сентябре на Кубанском экономическом форуме мы будем защищать инвестиционный проект энергообеспечения рудника им. Матросова и Яно-Колымской золоторудной провинции перед комиссией Минэкономразвития, чтобы получить из инвестфонда 6 млрд рублей. Это крупнейшее в России месторождение рудного золота позволит обеспечить добычу 40 тонн золота в год. Вместе с нами Республика Саха (Якутия) будет представлять проект, который касается энерго- и транспортного обеспечения Нежданенского месторождения. Все это единое пространство Яно-Колымской провинции.

Важнейшее направление развития Колымы связано со строительством транспортной инфраструктуры. Многие районы области сегодня вообще не имеют дорог - только авиасообщение и зимники. Но в них огромные запасы железа, коксующегося угля, меди и других полезных ископаемых, я уже не говорю о золоте. Дороги - это основное условие развития нашего региона. И в программе уже закладываются средства для начала строительства автомобильной дороги, которая станет продолжением существующей трассы Колыма в сторону Омсукчан - Кубака - Омолон - Билибино - Комсомольский - Анадырь. Основное финансирование начнется в 2011 году, а до 2013 года будет освоено порядка 5,8 млрд рублей. Еще 6,8 млрд рублей будет вложено в строительство дороги Палатка-Кулу-Нексикан - основной трассы к будущему предприятию на Наталкинском месторождении. В транспортный комплекс будет вложено порядка 1,1 млрд рублей из регионального бюджета.

Еще одно направление - это развитие нефтегазового шельфа Магадан1,2,3,4. Это уже совсем иное развитие нашей территории. Оно будет отличаться от сценария, связанного с освоением нашего сырьевого комплекса цветных металлов. При добыче углеводородного сырья речь должна идти о строительстве предприятий переработки нефти и газа. Это, в свою очередь, тянет за собой развитие в нашей инфраструктуре и порта, и в том числе железной дороги, связывающей нас с Якутией, чтобы можно было свободно перемещать грузы.

Кроме этого, наша стратегия связана и с развитием месторождений бурого угля. Миллиардные запасы угля находятся недалеко от Магадана, и их глубокая переработка позволит создать здесь по сути новую отрасль. Эти объекты кардинальным образом меняют облик Территории и создают предпосылки для ускоренного кратного увеличения ВРП. Это все реально.

- Насколько эти идеи подкреплены мерами, позволяющими закреплять здесь население? Потенциальные рабочие места и хорошая заработная плата, которые должны появиться при создании современных предприятий, - это вопрос частных компаний, чьи бизнес-интересы будут связаны с Территорией. Но ведь при существующих условиях выстраивать здесь конкурентоспособное производство очень сложно.

- Во-первых, необходимо предпринять меры по выравниванию тарифов. В Магаданской области тарифы на электроэнергию в 1,7 раза выше, чем в России, на тепло - в 4 раза. О какой экономике предприятий и конкурентоспособности продукции можно говорить? Мы ведем речь, что нужно стремиться к тому, чтобы выровнять тарифы на электроэнергию до федеральных пусть пока за счет целевых субсидий. Деньги нужны огромные. По подсчетам, это требует около 27 млрд рублей на весь Дальний Восток. Но без этого несколько лет нам не обойтись. У нас в области с вводом Усть-Среднеканской ГЭС, загрузкой ее потребительскими мощностями мы сможем самостоятельно догнать среднероссийский тариф и даже снизить его. Это подтверждается расчетами. Но это может произойти в 2015-2016 годах. Очень долго, а людям нужно жить сегодня.

Мы также ставим вопрос о том, что необходимо выровнять уровень жизни населения. Дополнительные субсидии требуются на увеличение пенсий, средний уровень которых в большинстве случаев ниже, чем в других российских регионах. Люди, работающие на Севере, должны быть уверены в завтрашнем дне. Нужно сделать доступными транспортные тарифы. Сегодня для северян есть соответствующее законодательство, но нет четкого механизма его выполнения, и на практике оно касается не всех категорий граждан. Здесь обязательно должны быть преференции. Об этом говорил первый вице-премьер Сергей ИВАНОВ. И, я думаю, какое-то решение этого вопроса будет.

Необходимо привлекать централизованные средства для строительства жилья. Ведь одно дело строить в центральных районах, где инвестор получает участки для застройки, строит за счет собственных средств и с хорошей для себя прибылью продает квартиры. Другое дело у нас, где и себестоимость строительства несравненно выше , и платежеспособный спрос пока невысокий. Ну и, естественно, коренного изменения требует социальная сфера. Мы должны создать здесь такую базу для здравоохранения, чтобы человек мог получить всю необходимую помощь.

Понимание этих проблем на высшем уровне власти нашего государства есть. Об этом говорят встречи, которые происходят у нас в правительственных кабинетах. Именно так ставились вопросы во время приезда к нам президента и председателя правительства. Если начнет осуществляться все, что планируется, у людей появится заинтересованность жить и работать на Дальнем Востоке. И сюда поедет молодежь.

- Все, о чем вы говорите, требует от государства огромных денег.

- 560 млрд рублей планируется в ближайшие годы инвестировать в развитие Дальнего Востока. Упор сделан на инфраструктурные объекты, и это правильно. Это действительно огромные деньги, и мы их получим. Думаю, что это не предел.

- Я много разговаривала с разными людьми, живущими в Магаданской области, и вот слушаю вас и думаю, не сильно ли вы оторвались от жизни? Вы сегодня говорите о таких проектах, в которые раньше было просто трудно поверить...

- А теперь мы видим, что они станут реальностью. Правительством утверждена программа, в стране есть финансовые ресурсы. Есть политическая воля коренным образом изменить ситуацию на Дальнем Востоке. Это главное, что вызывает у меня оптимизм, как у руководителя области, и я готов это доказывать своим землякам. Теперь требуется ответственность самих руководителей территорий - нужно срочно готовить новую и дорабатывать существующую проектную документацию, четко организовывать работу с государственными заказчиками - одним словом, организовать реализацию этих проектов.

В ряду больших инфраструктурных проектов программа предусматривает строительство и реконструкцию объектов жизнеобеспечения, которые нужны нам как воздух уже сегодня. Мы заложили новый корпус терапевтической больницы. Я уверен, что на будущий год получим достаточное финансирование для его завершения. Есть договоренность с инвестором, который в течение пяти лет готов обеспечить нас самым современным медицинским оборудованием на сумму более 600 млн руб. На стройке кипит работа, и у меня нет сомнений, что корпус своевременно войдет в строй.

Чрезвычайно важным для нас является реализация проектов, связанных с реконструкцией теплопровода в Магадане. Мы ведем подводку тепла уже для новых объектов как жилищного строительства, так и социального. Срочно нужно реконструировать магистральный трубопровод. В течение следующего года мы решим эти задачи. Нам нужно построить новую школу в поселке Армань Ольского района. Она вошла в программу. Считаю, что на Территории произошел очень важный перелом - мы оживили строительную отрасль. После многих лет простоя строятся жилые дома, появилось несколько спортивных сооружений. Все это верные признаки того, что мы продолжаем укореняться и создаем возможность жить и работать.

- Осталось поработать над имиджем Территории...

- Развенчать сложившиеся мифы очень не просто. Только побывав здесь, поговорив с людьми, узнав их настроение, можно получить совсем иное восприятие Колымы. К нам в последние годы приезжали руководители самых высоких рангов и, прожив здесь несколько дней, абсолютно меняли свое отношение к этой земле и видение того, что здесь происходит.

Помните в фильме: "Будете у нас на Колыме" -"Нет, уж лучше вы к нам". Так вот, думаю, что в ближайшее время особенно у молодежи будет смысл приезжать к нам на Колыму. Здесь будет интересная работа, возможность делать карьеру и интересно жить.