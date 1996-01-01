Пора думать в рамках кластерного подхода

- Президент России проводит новую восточную политику, связанную с необходимостью опережающего развития российского Дальнего Востока и превращения его в ведущий мировой центр. Правительство России медленно, но настойчиво старается создать необходимые государственные механизмы реализации новой восточной политики.

Однако она никак не может быть делом только федеральной власти. Необходимы новые подходы со стороны региональных властей и общественности Дальнего Востока. Вместе с тем, при всех недостатках, именно решения федеральной власти определяют новое отношение страны и самих жителей ДВФО к миссии Дальнего Востока. Пора уходить от противопоставления центра и регионов, надо начинать дружно работать, создавать неформальную коалицию развития Дальнего Востока. И, как полушутя - полусерьёзно заметил председатель правительства Михаил ФРАДКОВ, пора федеральным чиновникам приезжать сюда работать. Кстати, я лично принял подобное решение два месяца назад и теперь работаю не в Москве, а в Хабаровске.

В утвержденную правительством России ФЦП "Экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья" вошли преимущественно проекты, связанные с развитием транспортной и энергетической инфраструктуры на востоке страны. И это первая за последние 15 лет целевая организация капитальных вложений в базовую инфраструктуру. Тем самым сделан серьёзный шаг к действительному развитию Дальнего Востока. Подлинно государственный шаг.

Вместе с тем, в дополнение к принятой ФЦП необходимо разрабатывать другие программы, государственно-частные инвестиционные проекты, создавать специальные новые ведомства - например, министерство или федеральное агентство по развитию Дальнего Востока.

Необходимо формировать пул проектов развития, которые кардинально изменят ситуацию на Дальнем Востоке. Ведь развитие - это не просто изменение, а то, что приводит к кардинальному сдвигу.

Для Дальнего Востока развитие - это, например, ситуация, когда все лучшие молодые люди России будут переезжать в ДВФО, проходя жёсткий конкурсный отбор. То есть это то же самое, что повернуть реки вспять. Ведь развернуть на 180 градусов миграционные потоки не легче.А для этого недостаточно просто определить набор объектов для строительства или ремонта. Эта логика отдельных вещей не просто устарела, но и малополезна для развития Дальнего Востока. Необходим современный проектный и сценарный подход.

Пора думать в рамках кластерного подхода. Ключевыми проектами на Дальнем Востоке могут стать: создание первого национального космодрома Свободный в Амурской области, развитие техноэкополиса "Комсомольск-Амурск-Солнечный" в Хабаровском крае и организация Восточного коридора развития Свободный - Комсомольск.

Кроме того, появление соевого Южно-Дальневосточного пояса вдоль границы с Китаем на протяжении почти 4 тыс. км, превращение Камчатки в столицу рыбной отрасли и российского внутреннего туризма. А также создание высокоскоростной железной дороги Чита - Владивосток, организация новой системы региональной авиации и реализация проектов по лесопереработке и тонкой нефтехимии.

В конечном счёте, проекты развития должны вести к созданию до миллиона рабочих мест высшей и средней квалификации, что создаст условия для существенного роста количества населения и плотности его расселения. Важно, чтобы новая программа индустриализация Дальнего Востока была не инерционной или вторичной, а опережающей. Именно опережающая индустриализация не только не отрицает наукоёмкие производства, а скорее требует их. Кстати, экологичность производств должна быть определяющим критерием опережающей прорывной индустриализации Дальнего Востока.

Если говорить об интеграции Российского Дальнего Востока в АТР, то, на мой взгляд, к этой теме нужно относиться с определенной долей осторожности. Интеграция во что-то означает самоуничтожение. Тебя включат, постепенно переварят и ассимилируют.

Нам надо здесь на российском Дальнем Востоке за счёт мирового лидерства в 2-3 сферах (космос, оздоровительный туризм, высокоскоростные транспортные системы) создать центр мирового развития и организовать соразвитие стран АТР. На восток в 21 веке сместится центр Всемирной Истории. Это и должно лечь в основу стратегии развития Дальнего Востока.