Мы сумели обратить на себя внимание

У второго Дальневосточного экономического форума обширная программа. Пленарное заседание, восемь круглых столов, посвященных самым актуальным темам развития Дальневосточного региона. Как всегда хабаровчане приурочили к событию открытие новых объектов. Начнет работу Приамурская торгово-промышленная ярмарка. Хабаровск в эти дни принимает порядка 700 гостей - участников форума.

Накануне "ДК" встретился с председателем правительства - губернатором Хабаровского края Виктором ИШАЕВЫМ.

- Виктор Иванович, нынешний форум - это третье такого уровня мероприятие, которое проводится на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Если говорить о последовательности действий, то что удалось "вырастить", насколько учтены те рекомендации, которые вырабатывались для правительства, Государственной Думы?

- Наши действия можно рассматривать не только в рамках трех форумов, а несколько шире. Мы у себя в Хабаровском крае проводили различные международные инвестиционные конференции. Какие-то из них были отраслевыми - энергетика, природные ресурсы, транспортный комплекс. Но мы очень хорошо поняли, что емкость рынка одного Хабаровского края недостаточна. Поэтому появилась идея дальневосточных форумов. Сегодня мы уже говорим о востоке России.

Именно на этой пространственной территории можно не только добывать полезные ископаемые, которыми богат наш регион, но и перерабатывать, транспортировать к рынкам сбыта. Налоговая база должна быть приближена к производителю. Нужно стремиться к созданию производственных холдингов законченного цикла, чтобы добавочная стоимость оставалась на территории. В этих вопросах необходимо участие государства, оно должно озаботиться созданием здесь транспортной, энергетической инфраструктуры, предпринять определенные меры для закрепления здесь населения.

Понимание такого подхода мы нашли у Президента России. Нашими главными соратниками стали Государственная Дума и партия "Единая Россия". Именно в думе были приняты важные решения по Дальнему Востоку. А партия стала мощным двигателем этих вопросов - на сегодняшний день это самая влиятельная политическая сила, которая реально участвует в выработке стратегии государственного развития, формировании бюджета. Два года назад наши идеи были поддержаны высшим политсоветом "Единой России". А коли так, то мы последовательно вместе движемся к намеченным целям. Поэтому наш форум уже второй раз проходит под эгидой Государственной Думы и патронатом "Единой России".

Мы пригласили на форум не только российских участников, но и иностранцев, поскольку позиционируем себя как регион, через который экономика России и в дальнейшем будет интегрироваться с экономиками стран АТР. Уже так сложилось, что Дальний Восток по поставкам продукции с российскими рынками сопряжен значительно меньше, чем с рынками стран АТР. С точки зрения геополитического расположения на Азиатско-Тихоокеанский регион завязаны энергетические производства Дальнего Востока, транспортные услуги. И мы хотим не только привлекать внимание к Дальнему Востоку, а предметно здесь обсуждать конкретные проекты.

Если просматривать преемственность еще дальше, то видно, что система, по которой мы шли эти годы, разворачивается, и только кропотливая работа дает эффект. Мы в последние годы принимали у себя в крае высоких иностранных гостей - это приезд лидеров КНР: господина Убанго, Макая. Они привозили сюда представительные делегации бизнесменов, мы подписали договоры намерений о совместных действиях. Пусть не все намеченные проекты уже запущены, но есть твердое намерение их реализовать. По крайней мере, три-четыре серьезных совместных проекта у нас будут реализованы.

- Месяц назад на заседании Правительства России была принята новая Программа экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года. Какой новый смысл она несет для региона?

- Когда-то, в 1996 году, мы считали большой победой принятие первой программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья. Это была президентская программа, но ее реализация зависла в силу известных вам причин. Идеи, которые мы хотели реализовать, остались. Стояла задача выровнять условия функционирования экономики и уровень жизни в регионе со среднероссийскими. Эта идея стала еще более актуальной, потому что разрыв только рос. Следующий вопрос касался структурной перестройки экономки: если есть ресурсы, нужна переработка и т.д. Мы не должны ориентироваться на оборонный комплекс. Дальше - интеграция в АТР. Этот рынок не должен для нас закрыться, иначе мы просто погибнем. И мы говорим о создании условий для формирования постоянного населения - это и демография, и миграция, и обеспечение соответствующего качества жизни людей. Этот комплекс задач остается.

Сегодня другая ситуация в стране - и финансовая, и политическая. Есть новая программа, твердое намерение президента развивать регион, прошел Совет безопасности, посвященный проблемам Дальнего Востока, который стал результатом настойчивых усилий полномочного представителя президента в ДВФО Камиля ИСХАКОВА, - это чисто его заслуга. Может быть, пришло время. Мы сумели обратить на себя внимание. Комплекс всех мероприятий трансформировался в конкретные решения и финансовые ресурсы. Но мы только в начале пути.

- Насколько за это время вам удалось привлечь в соратники другие территории Дальнего Востока? Похоже, что сегодня они чаще выступают в качестве экономических конкурентов, например, на строительство алюминиевого завода претендуют Приморье, Хабаровский край, Амурская и Сахалинская области.

- Что касается конкуренции, то это основной принцип рыночной экономики. Пока не могу сказать, что мы сильно конкурируем - каждый из нас предлагает свои возможности. И та компания, которая будет строить тот же алюминиевый завод, будет выбирать регион исходя из набора его абсолютных и относительных преимуществ. И если на климатические или географические условия мы повлиять не можем, то выложить свои козыри в виде инфраструктуры, политической и экономической стабильности, позволяющей без риска вкладывать финансовые ресурсы, в состоянии каждый регион. Чем можно повлиять на выбор инвестора? Только тем, что ты создал, смог предложить что-то более эффективное. И в этом смысле я за межрегиональную конкуренцию.

По большому счету административные границы не ограничивают развитие бизнеса в регионе, тем более если мы говорим о создании крупных производств с высокой степенью переработки. Каждый субъект работает по своему направлению, но глобальные, инфраструктурные вопросы можно решать только совместно. Поэтому мы видим заинтересованность и активное участие в дальневосточных форумах всех территорий региона. ФЦП развития Дальнего Востока и Забайкалья предусматривает строительство именно межрегиональных проектов. Возьмем те же дороги: Чита-Владивосток, в ее скорейшем завершении заинтересованы, как минимум, пять дальневосточных регионов. Или продолжение строительства федеральной автотрассы "Колыма", соединяющей Якутск с Магаданом на Анадырь. Развитие энергетических мощностей, трубопроводного транспорта - в этом заинтересованы все края и области региона.

Если говорить о конкретных примерах нашей интеграции, то возьмем Якутию - у нас с ней много общих интересов. Эта территория хорошо подготовлена к восприятию инвестиций, у нее есть наработанные проекты по развитию добывающих предприятий, транспортной инфраструктуры, ей необходим выход к морю, собственные портовые мощности. Мы в Хабаровском крае с не меньшей заинтересованностью ожидаем начала разработки Эльгинского угольного месторождения, поскольку у нас там есть и свое месторождение "Худорканское". Начало его разработки будет зависеть от того, когда будет построена железная дорога к Эльге. Сегодня пока ни одна добывающая компания не готова взяться за строительство этой дороги, поскольку по предварительным проектным расчетам она стоит в два раза дороже, чем организация самого добывающего предприятия. Развитие инфраструктуры - вот вопрос государства.

С Камчаткой мы недавно обсуждали развитие туристической отрасли. Есть идея создать общий туристический продукт "Восточное золотое кольцо", чтобы турист мог посмотреть весь Дальний Восток, ведь у нас у каждого есть свои изюминки. Идея хорошая, работая сообща, мы сможем привлечь на Дальний Восток иностранных туристов.

Ну а помимо общих, скажем так, бизнес-интересов, территории объединяет и необходимость сообща решать вопросы законодательные. Эта тема весьма обширна. Всех нас касаются вопросы добычи и переработки биоресурсов, углеводородов, развития лесного комплекса. Я вообще считаю, что создание федеральных округов - это очень правильное решение. Мы в свое время инициировали такое объединение, когда в начале 90-х годов создавали Ассоциацию экономического взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье". Идея была воплощена на общественном уровне, на основе общности интересов. Сегодня она оформлена на административном уровне. И жизнь все больше убеждает: невозможно обойтись без единого подхода всех субъектов к решению вопросов развития региона.

- В прошлом году на форуме присутствовали крупнейшие компании России, они обозначали планы по развитию бизнеса в Дальневосточном регионе. Многие ли планы уже воплощаются в жизнь?

- Я могу с удовлетворением отметить, что активность бизнеса растет и это уже приносит выгоды Дальнему Востоку. На территории Хабаровского края, например, средоточием интересов самых разных бизнес-структур, работающих в Якутии, Амурской области, Сибири, все больше становится Ванино-Совгаванский транспортный узел. Сибирская угольная энергетическая компания на следующий год планирует завершить строительство терминала в Ванино, который добавляет мощность порта до 17 млн тонн угля в год. И это сразу втягивает в процесс остальные секторы экономики. Железная дорога начинает модернизацию, строится автомобильная дорога Лидога-Ванино. Хорошо, что мы начали ее строительство, опережая на десяток лет принятие федеральных решений. И сегодня, слава богу, у нас есть поддержка президента в этом вопросе. С увеличением финансирования дальневосточной программы она начинает строиться новыми темпами. Мы видим, что можем в реальном времени ее завершить.

Если вернуться к порту, там будет строиться еще один терминал, который необходим Якутии. И мы рассматриваем варианты: строить новый или наращивать мощности уже имеющегося, делать его секционным. Но при любом раскладе там необходимо развивать дополнительные энергетические мощности, инфраструктуру. Нужны новый подвижной состав, новые суда. Мы должны просматривать суммарный эффект, который дает эта точка роста. Интерес к этому комплексу имеют структуры холдинга "Базовый элемент".Эта компания будет проводить презентацию своих проектов. Есть интересы ЕвразХолдинга, НК "Альянс", "Роснефть", американских и малайзийских компаний. С нашей стороны им будет дана зеленая улица.

- Виктор Иванович, насколько ревностно вы отнеслись к тому, что Правительство России намерено предложить в качестве площадки для проведения Форума АТЭС в 2012 году Владивосток, что в соответствии с федеральной программой он получит значительные инвестиции.

- Все форумы АТЭС проходят в городах с выходом на море. Это связано в том числе и с вопросами безопасности. Если говорить с точки зрения дальнейшего использования такой инфраструктуры, сумеет Владивосток распорядиться ею - значит хорошо. Я порадовался за Приморье, ведь это часть нашего Дальнего Востока. При этом строить-то объекты будут и наши хабаровские организации, также зарабатывая деньги. Мы будем активно участвовать в тендерах. Наши строители трудятся на Камчатке, Сахалине. Это благо, что решили проводить такое мероприятие у нас, а не на Черном море. Мы, дальневосточники, получим дополнительную работу.