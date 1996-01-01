АТЭС во Владивостоке - под вопросом?

Чтобы провести саммит АТЭС в 2012 году, приморским властям придется решить целый ряд проблем. Необходимая инфраструктура отсутствует, а глава МЭРТ сетует, что имидж Владивостока портят коррупционные скандалы. Но самое главное - что будет после саммита? На чем основан тезис, что город расцветет после отъезда гостей?

"Если наши коллеги, партнеры по АТЭС доверят нам проведение саммита в 2012 году, мы сделаем все, чтобы провести его достойно", - заверил глава российского государства на пресс-конференции в Сиднее. "Нам бы хотелось, чтобы саммит, если он состоится в России, прошел в азиатской части РФ, например, во Владивостоке", - цитирует слова Путина ИТАР-ТАСС.

О том, что с идеей "города нашенского" как столицы АТЭС что-то где-то покосилось, почувствовалось в начале августа, когда Минэкономразвтия России Герман Греф заявил, что "коррупционные скандалы портят имидж Владивостока". Недоверие местной власти выразилось уже в том, что целевые финансовые потоки пойдут в обход краевой администрации. Единым государственным заказчиком по реализации подпрограммы по развитию Владивостока выбран Росстрой.

"Это позволит координировать все работы и максимально просто контролировать их и публично проводить конкурсные процедуры", - сказал министр, чем лишний раз подчеркнул, что не может ожидать публичности и прозрачности от субъекта, где семеро заместителей губернатора и два мэра - фигуранты уголовных дел.

Греф также не уточнил, насколько он доверяет заявлениям проектировщиков, что мост с материка на остров Русский, где решено проводить саммит, удастся построить до 1 января 2012 года. Министр назвал мост реальным риском.

А много ли ассигновано казной на российскую столицу АТЭС? "Я приехал с деньгами, большими...", - без обиняков заявил министр финансов Алексей Кудрин, посетивший этим летом Тихоокеанский экономический конгресс в Приморье. По его словам, из федерального бюджета на развитие региона будет направлено 427 млрд рублей ($16,8 млрд.). На сочинскую зимнюю олимпиаду планируется потратить $12 млрд. Для справки: у китайцев впереди еще год на подготовку олимпийского Пекина, а они уже вложили $40 млрд. К тому же Кудрин озвучил вложения бюджета не только во Владивосток, а целиком на программу развития Дальнего Востока и Забайкалья.

Но если в Сочи, бывшей всесоюзной здравнице, есть какая-никакая инфраструктура, если загодя аэропорт Сочи довел во многом до олимпийских кондиций Олег Дерипаска - то как быть с Владивостоком, где нет гарантированного водоснабжения, где одна взлетная полоса на аэропорт и авиабазу Тихоокеанского флота, где нет нормальной въездной магистрали в город? Но заглавный вопрос - а что после саммита? В Сочи все ясно: после белых Игр стране останется горнолыжный курорт экстра-класса и пляжный город перейдет, так сказать, на всесезонную эксплуатацию. А Владивостоку - что?

В принципе, проблему принять 9 тысяч гостей для Владивостока можно решить в один день. Хоть завтра. В свое время южные корейцы именно так закрыли вопрос с участниками и зрителями Сеульской Олимпиады 1988 года - по крайней мере, сегмента водных дисциплин в Пусане. Прагматичные корейцы, хорошо понимая, что после закрытия Игр отели, если их построить, окажется незагруженными, зафрахтовали нужное им число роскошных круизных лайнеров. Плавучие гостиницы разом и достойно решили проблему расселения, питания, досуга, безопасности гостей. После "олимпийская деревня" выбрала якоря и разбрелась по своим круизным линиям. А город Пусан, постригши купоны, остался таким как был, без остаточных обременений городской экономики. И Владивостоку сам Бог велел того же. Пассажирские лайнеры все-таки автономные саморегулирующиеся системы, а причалов в бухте Золотой Рог достаточно.

Непонятно, на чем основан тезис, что столица Приморья, побывав столицей АТЭС, непременно расцветет небывало? Владивосток в хрущевские времена уже объявляли "Большим". Возможно, так бы тому и быть, если бы не расплевались с "братьями навек" из-за теории Трех красных знамен, осмелившейся провозгласить китайскую гегемонию в мировом коммунистическом движении. Поэтому самое большее, чего удалось достичь - сосредоточить вблизи китайской границы небывалую по плотности армейскую группировку. Но даже тогда, даже считая вместе с офицерскими семьями, город недотягивал до миллионника. Утверждать, что за пять лет здесь можно нарастить население до шести миллионов, не рискнул бы даже волюнтарист-кукурузник. Такое возможно единственным, пожалуй, способом - открыть китайскую границу.

Между тем способ благоденствия, как могло показаться при рождении АТЭСовской гостеприимной идеи, лежал на поверхности. Приморье, как известно, избрано одной из четырех российских зон, где разрешено культивировать игорный бизнес. Казалось, сошлись, наконец, звезды - вот он остров в треть нынешней городской территории, где благодаря запретной зоне сохранились почти первозданными леса, где только почистить от военно-морского металлолома бухты. И вот он мост - надежно отсекающий подсевших на рулетку от вменяемых граждан. Инфраструктура саммита, все эти дворцы и отели - готовый Вегас. Но как всегда есть одно маленькое "но". Игорные зоны, особо подчеркнул федеральный законодатель, исключают любой вид оседлого проживания. То есть проигрался - до свидания, а персонал будет ездить на работу с материка. Ничего нового: вся венецианская обслуга ездит на работу извне, а город-карнавал населяют одни туристы.

Вот и все. АТЭС поприветствовал российское желание председательствовать в 12-м году. И согласились собраться в следующем году в Лиме. Это уже конкретно. А во Владивостоке - например - слишком много чисто конкретного.