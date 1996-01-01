"Большому Владивостоку" - большое плавание

По окончании работы Форума АТЭС-2007 губернатор края Сергей ДАРЬКИН ответил на вопросы журналистов в международном пресс-центре АТЭС в Сиднее.

Внезапно ставший знаменитым на весь мир губернатор не самой богатой российской провинции смело отвечал на вопросы акул мировой прессы. В частности, он заявил, что "проведение саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке - это сигнал всему миру о том, что Россия и российский Дальний Восток готовы к глобальным изменениям, а заявка на проведение саммита - не посыл, а жёсткое, прямое указание президента и правительства - развивать регион".

Весь мир узнал, что уже модернизируется аэропорт Владивостока, который будет обеспечен самым современным оборудованием и взлетно-посадочными полосами высочайшего класса.

Но еще больше было сказано о том, что будет.

Ожидается, что к 2012 году на территории острова Русский будет создана основная инженерная и транспортная инфраструктура. По словам губернатора, "этому будут также способствовать строительство моста на остров через пролив Босфор Восточный и моста через бухту Золотой Рог на автомагистрали, связывающие федеральную автомобильную трассу с островом Русский".

Планируются серьезные инвестиции в экологию, в строительство новых систем канализации и водоснабжения Владивостока, утилизации твердых отходов.

По словам Дарькина, администрация края уже приступила к реализации проекта "Большой Владивосток" - современного мегаполиса, в котором уже на первом этапе будет жить от одного до трех миллионов человек.