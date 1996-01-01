Одни выборы на две "России"

Президентским указом запущена кампания по выборам депутатов Государственной Думы. Политологи Георгий САТАРОВ, Станислав БЕЛКОВСКИЙ, Леонид ГОЗМАН и Марк УРНОВ делятся предположениями о том, каким партиям суждено добиться успеха. Мнения представлены на сайте "Грани.Ru".

Георгий Сатаров, президент Общественного фонда "ИНДЕМ":

- Мне кажется, что термин "выборы" не очень применим к надвигающемуся мероприятию, потому что выборы - это не только процедура голосования. Когда граждане приходят на избирательный участок - это только финиш, не более того. Выборы - это то, что происходит ежедневно. Выборы - это постоянная свободная политическая конкуренция, а этого в стране нет, поэтому термин "выборы" не очень адекватен. В советские времена тоже всех сгоняли на участки под лозунгом "Все на выборы!", но при этом все понимали, что это никакие не выборы. То же самое и сейчас. Если говорить о конкуренции, то она будет только в одном - конкуренция "Единой России" и "Справедливой России" за административный ресурс. Это единственная интрига, и она относится к сфере не политической, а административной конкуренции.

Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии:

- ПУТИН установил четырехпартийную схему будущей Думы: "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. Никаких отклонений от этой схемы я не ожидаю. В частности, я не ожидаю того, что в Думе не будет ЛДПР, о чем сейчас много говорят, и не ожидаю, что там каким-то образом окажется СПС.

Леонид Гозман, политолог, член политсовета СПС:

- Я надеюсь, что мы пройдем в Госдуму. Мне кажется, у СПС есть серьезные шансы. Как функционер партии, начальник ее предвыборного штаба, я не могу говорить иначе. Но я и в самом деле так думаю, потому что мы все подсчитали. Избирательная кампания - это очень дорогое и серьезное дело, и мы бы не стали в это ввязываться, если бы не видели серьезных шансов. Я думаю, что мы вполне можем набрать 8-9 процентов. Если говорить о проблемах, с которыми нам предстоит столкнуться в ходе этой кампании, то в первую очередь это проблемы, связанные с нашей российской избирательной системой и политической ситуацией. Понятно, что против нас будут играть достаточно грязными методами.

Марк Урнов, председатель фонда аналитических программ "Экспертиза":

- Если смотреть на политологические данные о том, как сейчас могут распределиться голоса (если бы выборы были в ближайшее воскресенье), то, похоже, в Думу пройдут три партии: "Единая Россия", "Справедливая Россия" и КПРФ. Жириновский на грани, а у остальных, по крайней мере на сегодняшний день, шансы близки к нулю... Главная интрига нынешних выборов - это то, как распределятся голоса между прокремлевскими партиями. Они ненавидят друг друга лютой ненавистью, как ненавидят друг друга два брата-близнеца, которые борются за любовь папаши. А здесь дело не только в любви, но и в наследстве в виде административного ресурса, который, как известно, плохо делится.