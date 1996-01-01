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Марковцев стал причиной раскола приморской КПРФ
Первичная организация КПРФ Ленинского района Владивостока заявила о выходе из состава Приморского регионального отделения компартии и обратилась в президиум ЦК КПРФ с просьбой замкнуть ее непосредственно на Москву.
Как сообщило РИА "Восток-Медиа", такой демарш первичка предприняла в знак протеста против решения бюро Владивостокского горкома об исключении из партии экс-депутата краевого парламента Николая МАРКОВЦЕВА, который обвинял руководство региональной организации КПРФ и лично ее лидера депутата Госдумы Владимира ГРИШУКОВА в бюрократизме и оторванности от народных масс. Первый секретарь Владивостокского горкома компартии Владимир БЕСПАЛОВ назвал действия первички не соответствующими уставу и не исключил, что она может быть расформирована. На учете в ней состоят 7 членов.
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