Марковцев стал причиной раскола приморской КПРФ

Первичная организация КПРФ Ленинского района Владивостока заявила о выходе из состава Приморского регионального отделения компартии и обратилась в президиум ЦК КПРФ с просьбой замкнуть ее непосредственно на Москву.

Как сообщило РИА "Восток-Медиа", такой демарш первичка предприняла в знак протеста против решения бюро Владивостокского горкома об исключении из партии экс-депутата краевого парламента Николая МАРКОВЦЕВА, который обвинял руководство региональной организации КПРФ и лично ее лидера депутата Госдумы Владимира ГРИШУКОВА в бюрократизме и оторванности от народных масс. Первый секретарь Владивостокского горкома компартии Владимир БЕСПАЛОВ назвал действия первички не соответствующими уставу и не исключил, что она может быть расформирована. На учете в ней состоят 7 членов.