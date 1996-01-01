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Владивосток уже полгода без мэра

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Срок содержания под стражей временно отстраненного от исполнения служебных обязанностей мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА продлен до 22 октября 2007 года.

Как сообщает ИА REGNUM, такое решение принял суд Ленинского района Владивостока в ходе заседания 6 сентября. Ходатайство о продлении Николаеву срока содержания под стражей было заявлено управлением Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе в связи с тем, что нынешний срок содержания мэра под стражей истекает 22 сентября.

Напомним, что мэр Владивостока находится под стражей с 7 марта, а первое уголовное дело в отношении него было возбуждено 22 февраля, затем - второе. Окончательный вариант обвинения был предъявлен Владимиру Николаеву 30 июня и содержит две статьи. Следствие полагает, что в период 2004 - 2007 гг. Николаев нанес бюджету Владивостока ущерб на более чем 6 млн рублей, оплатив услуги охраны перевозимого им имущества и личной охраны. Кроме того, он обвиняется в превышении полномочий при выделении четырех земельных участков, принадлежащих к лесам 1-й группы.

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