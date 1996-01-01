Возможно придется голосовать за чертову дюжину

В Приморском крае зарегистрировано 13 отделений политический партий из 15, допущенных Федеральной регистрационной службой к участию в выборах в Государственную Думу пятого созыва.

По данным краевой избирательной комиссии, в Приморском крае существуют отделения Демократической партии России, "Единой России", КПРФ, СПС, ЛДПР, "Яблоко", "Патриоты России", Российской экологической партии "Зеленые", Аграрной партии России, "Гражданской силы", Партии социально справедливости, Партии возрождения России и "Справедливой России". Отсутствуют отделения Российской политической партии мира и единства и политической партии "Народный союз".

Результаты исследований общественного мнения, проведенных ВЦИОМ, дают реальные шансы получить мандаты в Государственной Думе пятого созыва партиям "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. В свою очередь член избирательной комиссии Приморья Елена Гущина сообщила, что самым многочисленным из этих отделений может считаться Приморское региональное отделение "Единой России".

По сведениям на начало этого года в крае насчитывалось 30 тыс. 3 члена этой партии. На этот же период времени в Приморском крайкоме КПРФ состояли 1 тыс. 992 человека. В приморском отделении партии "Справедливая Россия" насчитывалось 3 тыс. 454 человека. ЛДПР сведений о количестве членов в отделении в Приморском крае не представила.